Je vous laisse apprécier…

Je ne connais pas personnellement Monsieur Pierrick Robert. Mais son grand-frère – celui qui n’est pas gêné de claironner aux oreilles des Réunionnais qu’il perçoit quelques 90.000 euros de revenus chaque mois – ayant annoncé avant l’élection législative partielle de ce mois de Septembre que la défaite ou la victoire de son cadet seraient les siennes, je ne vous cache pas que le score de Jean-Luc Poudroux m’a réjoui et surtout rassuré. A Jean-Luc, que j’ai connu il y a un peu plus de 50 ans au Lycée, sur les terrains de foot, et plus tard sur la place politique, de montrer aux Réunionnais qu’il a envie de nous aider.



Et le travail ne va pas manquer.



Ces jours derniers, la presse locale et nationale a relevé que Messieurs les sénateurs et députés avaient choisi d’améliorer les salaires de leurs collaborateurs et autres dépenses auxquelles ils ont à « faire face ». Cela se compte au final à coup de millions.



Seul petit exemple : le salaire des collaborateurs des sénateurs va augmenter de 10 % à compter du 1er Novembre prochain. Il sera alors de 8.402,85 euros par mois. Il s’agissait pour les 348 élus du Sénat de refaire une partie de leur retard sur leurs 577 homologues de l’Assemblée Nationale, laquelle Assemblée Nationale, depuis Janvier dernier, avait procédé à une augmentation de 10% du salaire des collaborateurs de ses Députés, pour le porter à 10.600,00 euros par mois…Et l’Elysée n’a pas pipé mot.



C’est honteux par les temps qui courent… Ça l’est d’autant plus que Monsieur Macron, le Président de notre pauvre République, a choisi de prendre dans les mois qui viennent des mesures qui réduiront le pouvoir d’achat des petits.



Comme chacun d’entre nous, j’entendais notre Président, sur une chaine de télé, expliquer ces jours-ci à un groupe de (modestes) retraités qu’il ne leur faut pas s’attendre à une amélioration de leurs situations.



Une plume anonyme a écrit récemment ces lignes :



« Force est de voir que Macron nous prend de bien haut,

Avec de bien grands mots, et rien que ses mots.

Il nous toise et nous prend pour les cons que nous sommes

Et s’amuse à nous dire combien ça nous assomme …».



Je vous laisse apprécier. J’ai dû, moi aussi, voter Macron en 2017…