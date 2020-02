Monsieur l’Administrateur des affaires Maritimes, Monsieur Le Directeur de Port Réunion, l’admission dans les bassins de Port Réunion de bateaux de croisière transportant des touristes de provenance de la zone asiatique infestée par le coronavirus et ayant déjà fait l’objet d’une interdiction d’accoster dans le PORT LOUIS de Maurice constitue un grave manquement au principe de précaution institué dans notre législation et est susceptible d’introduire le virus dont la pandémie est annoncée par Les institutions de santé internationales dans notre Île.



Je vous informe que je vous accuse de mettre la population réunionnaise en danger et me réserve de vous en demander compte devant les instances administratives et judiciaires De France .