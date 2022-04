Courrier des lecteurs Je vote Manu

Par Raymond Clain, Citoyen de la République de Liberté, d’Egalité et de Fraternité - Publié le Mercredi 20 Avril 2022 à 08:11

Quel que soit le prochain élu à la présidence de la République, il aura droit à 75 % de détestation. C’est ce que l’on entend communément à l’heure actuelle. Emmanuel Macron y a eu droit dès son élection en 2017. Les haineux ne connaissent pas de démocratie apaisée.



De ce fait, le Président Macron a connu toutes les insultes et même les atteintes physiques. Même son épouse a eu droit à toutes les vilenies imaginables. Et ce peuple se dit chrétien dans l’une de ses composantes essentielles. Macron a été l’adolescent attardé de Zemmour pseudo historien, pseudo romancier et maintenant pseudo politicien, le foutriquet de Onfray pseudo philosophe et le macro des réunionnais pseudo-inspirés. Je mentionne à peine Gabrielle Cluzel et Charlotte d’Ornellas pour leurs attaques constantes anti-Macron sur CNEWS.



J’ai toujours voté à droite sous la 5ème république. A la présidentielle de 2017 j’ai donc voté pour Marine Le Pen malgré son effondrement lors du débat d’entre deux tours face à Macron. C’était la candidate d’une droite un peu faisandée peut-être mais de droite quand même. Macron venait d’un gouvernement socialiste, venu aussi un peu de nulle part donc représentant d’une gauche que j’ai toujours abhorrée parce que dogmatique et doctrinaire. J’avoue que j’ai eu tort. Lorsque l’on supprime l’ISF, suppression inscrite dans les tablettes des présidents de droite successifs, on n’est pas véritablement de gauche ou alors on fait preuve d’une étonnante lucidité. Finalement Macron m’est apparu comme un pragmatique, c’est-à-dire un digne successeur de Chirac.



Venu de nulle part, Macron a contrarié les plans des politiques dont les visées étaient l’accession à la magistrature suprême. D’où leurs immondes actions pour contrecarrer la mise en œuvre du programme de Macron. D’où le développement de mouvements tels les Gilets Jaunes. Le mouvement des Gilets Jaunes étaient foireux dès le départ. Trois cent mille personnes constituent le summum des personnes mobilisées sur un samedi. A comparer au million et plus rassemblé à Paris le 24 juin 1984 pour protester à l’atteinte à l’école privée portée par le gouvernement Miterrand. Et les organisateurs de l’époque ne bénéficiaient pas de la portance des réseaux dits sociaux. Ces réseaux sociaux, transmetteurs par ailleurs de « fake news » et des thèses complotistes plus nauséabondes les unes que les autres, ont été un handicap sérieux pour le Président Macron et que ses prédécesseurs n’ont pas eu à affronter.



D’où mon adhésion totale et entière à l’action d’Emmanuel Macron.



Lors de la montée en puissance du mouvement des Gilets Jaunes j’avais envoyé le courrier ci-après au Premier Ministre. Peut-être l’a-t-il lu ? Peut-être pas ? Le constat que je fais est que les grandes lignes de ce courrier ont été respectées : contact avec la population pour expliquer (grand débat), primes diverses versées aux plus pauvres pour effacer un peu cette impression de président des riches.

Voici donc la teneur de ce courrier :



"Saint-Benoît, le 26 novembre 2018,



Monsieur le Premier Ministre,



L’actualité de l’île de la Réunion est faite en ce moment de barrages, de manifestations, de casses, d’incendies, de pillages, de rackets et d’injures racistes. Bref, on a mis le dawa à La Réunion. Le Premier Ministre de la France dirait « bololo ». Le vivre ensemble si souvent vanté se trouve en porte-à-faux. On se rend compte que ce vivre ensemble n’est qu’une vaste escroquerie. Le vivre ensemble est en fait l’expression de la lâcheté commune, tout le monde sachant que « dans le oui, il n’y a pas de guerre ».



L’un des manifestants, arrêté et emprisonné depuis (le pauvre garçon), criait à qui voulait l’entendre : » Noute toute la faim et toute la Rényon la faim ». Cette expression basique situe assez bien le problème car le garde-manger vide est synonyme de bourse vide. Et on a bien raison de dire que l’augmentation du prix des carburants est la goutte qui fait déborder le vase.



Les gilets jaunes incriminent les élus et hommes politiques de tout horizon, les dénigrent. Pour quelle sorte de solution au bout ? Je me suis établi à l’Etang-Salé (petite ville du Sud de la Réunion) en 1980. La population était de quelque six mille âmes. J’ai depuis quitté l’Etang-Salé. La population est maintenant recensée autour de seize mille personnes. C’est, à mon avis, le vrai défi auquel est confronté les élus. Nourrir cette population en constante évolution, lui donner le confort auquel elle a droit, maintenir un niveau convenable d’équipements de proximité, tout cela a un coût. Il est alors facile de tirer sur le pianiste tout en sachant que celui qui dénigre ce pianiste en se positionnant en tant que potentiel adversaire et remplaçant ne fera pas mieux. La population est infiniment extensible, les richesses ne le sont pas. L’utilisation des vieilles recettes telles la production énergétique à base de produits fossiles, montre ses limites par la quantité à mettre en œuvre et le risque qu’elle entraîne pour la santé, l’environnement et la biodiversité.



Je pense donc que le virage pris par le gouvernement sous l’impulsion du Président Macron est le bon. Encore faut-il arriver à le faire comprendre à la population. Expliquer et comprendre n’est pas dichotomique mais bien complémentaire et il relève de la responsabilité du gouvernement d’expliquer les choses nécessaires à la population de sorte que celle-ci comprenne ces choses.



S’agissant de l’Île de la Réunion, en 2018 il est indécent d’entendre quelqu’un qui manifeste dire : « Noute toute la faim ». Et se retrouver ensuite en détention. Il y a certainement des priorités à revoir. Le très peu d’argent dont disposent certains, sur une île où l’essentiel est hors de prix, doit être compensé par autre chose. Peut-être convient-il d’aider à la conversion de surfaces cannières en production agricole plus adéquate à nourrir une population. Produire de la farine de sagou par exemple. Des établissements comme le CIRAD, ont vocation à travailler sur de telles évolutions. Accélérer la mise en place de vrais transports en commun. Accélérer la reconversion de la canne productrice de sucre en canne productrice d’énergie. Développer les énergies renouvelables. Donner plus d’autonomie à la Région en supprimant par exemple l’amendement dit « Virapoullé ».



Des pistes sont en tout cas à creuser sur une île où certains commencent à ressortir le fantôme de l’indépendance qui serait la solution la plus néfaste. Mais cela n’apportera pas, du moins dans l’immédiat, de quoi satisfaire les estomacs. On nous dit que les riches sont devenus plus riches. Cela revient à dire qu’il existe une prime à l’enrichissement. Pour ne plus avoir cette image de gouvernement de riches le gouvernement a tout intérêt à créer une « prime de lutte contre la paupérisation » qui serait dégressive au besoin. Je citerai pour ce faire Victor Hugo :



« Donner et recevoir, c’est faire vivre l’âme ! - Je leur conte la vie, et que, dans nos douleurs, - Il faut que la bonté soit au fond de nos pleurs – Et que, dans nos bonheurs, et que, dans nos délires, - Il faut que la bonté soit au fond de nos rires, - Qu’être bon, c’est bien vivre ; et que l’adversité – peut tout chasser d’une âme, excepté la bonté ; - Et qu’ainsi, les méchants, dans leur haine profonde, ont tort d’accuser à Dieu. Grand dieu ! Nul homme au monde – N’a droit, en choisissant sa route, en marchant – De dire que c’est toi qui l’as rendu méchant ; - Car le méchant, Seigneur, ne t’est pas nécessaire. »



Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes remerciements pour l’attention portée à ce courrier et de ma considération respectueuse.



Raymond CLAIN,

Un simple citoyen de la république de liberté, d’égalité et de fraternité."

Dans ce courrier daté de novembre 2018, je préconisais le dialogue avec le peuple et le versement d’indemnités à la population la plus pauvre. Le Président Macron a lu ce courrier ou pas. Seule le résultat compte. Le Président a mené son action en comblant en cela toutes mes espérances : grand débat, primes de toutes sortes. Je ne m’étendrai pas sur toutes les mesures favorables à la population qui ont été prises depuis. Je citerai quand même la revalorisation de la retraite agricole qui devrait permettre à nos retraités du monde agricole de mettre un peu plus que ‘du beurre sur les épinards’.



Le grand débat actuel tourne autour de l’appartenance ou non de Marine Le Pen à l’extrême droite. Marine Le Pen est en tous cas Nationaliste. Rassemblement National çà veut bien dire quelque chose ! Toutes les prises de position de Marine Le Pen indiquent un repli sur soi évident. Marine Le Pen prône une économie qu’elle veut « sociale ». Les divers économistes ont déjà donné leur sentiment sur la vision économique de Marine Le Pen. Pour ma part, les idées nationalistes et sociales de Marine Le Pen me ramènent aux années noires qui ont précédé la guerre de 1939-1945 durant lesquelles un certain Hitler développait le Nationalsozialismus. J’ai une petite pensée émue au passage pour Frederico Martin Aramburu, lâchement assassiné par des éléments d’extrême droite pour avoir voulu « défendre ses valeurs » comme l’écrit si bien le journal l’Equipe . Comment peut-on seulement imaginer sortir une loi interdisant le port du voile ? Je plains les policiers chargés de veiller au respect de cette loi.



Nous vivons dans un monde surpeuplé, avec une vision bien souvent déformée par les réseaux sociaux et avec des besoins fondés sur le consumérisme (au sens de propension à consommer) à outrance. C’est un monde effrayant si l’effort n’est pas individuel déjà.

Je fais mon footing matinal : il m’arrive de voir un arc-en-ciel de nuit entre la Rivière de l’Est et l’Océan Indien. C’est un arc-en-ciel morne, pâlot, glauque, triste : c’est représentatif de la France refermée sur elle-même que nous réserve Marine Le Pen.



Je fais mon footing l’après-midi : il m’arrive de voir un arc-en-ciel coloré, bariolé bref irrisé et gai : c’est la France ouverte, vivante d’Emmanuel Macron.



Alors, j’ai voté Marine Le Pen en 2017. Je me dis à ce jour plus jamais le RN, plus jamais Marine Le Pen.