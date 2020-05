La grande Une "Je visite mon île" : des chèques-vacances de 300€ pour les plus modestes La Région Réunion a présenté son plan de relance du tourisme à hauteur de 25 millions d’euros. Un premier volet concerne l’aide aux professionnels, tandis que le second prévoit des bons de 300€ pour les familles qui ne partent habituellement pas en vacances.

Publié le Samedi 16 Mai 2020

Qui n’a pas rêvé pendant ces 55 jours d’enfermement d’aller se baigner à la plage ou de prendre l’air frais dans les hauts? La Réunion est belle et elle nous a tous manqué pendant le confinement. Chacun est à présent heureux de pouvoir la retrouver, même avec parcimonie.



À l’autre bout de l’économie, ce sont les professionnels du tourisme qui souffre d’un manque. L’activité étant toujours bloquée pour eux, les pertes ne cessent de s’accroître. Le secteur du tourisme représentant plus d’un milliard de chiffres d’affaires par an, on comprend que l’impact sera conséquent pour l’économie de l’île. Les touristes ne devraient pas revenir avant plusieurs mois.



Pour tenter d’empêcher une catastrophe économique, Didier Robert a présenté ce samedi son plan de relance pour le tourisme. La stratégie régionale mise sur le tourisme local. L’objectif étant que les Réunionnais s’approprient de nouveau les lieux de loisir et de tourisme. Une enveloppe de 25 millions d’euros est allouée pour ce plan d’accompagnement baptisé "je visite mon île".



10 millions d’euros seront reversés aux professionnels et entreprises du secteur. Cette aide sera donnée en complément des autres aides nationales. Elle pourra servir aux investissements, notamment en équipements pour la protection du personnel et des clients (Plexiglas, distributeur de gels hydroalcooliques…).



Le retour des chèques-vacances



Les 15 autres millions serviront à financer des chèques-cadeaux. 50 000 familles modestes pourront bénéficier d’un chèque de 300€. "Nous voulons être le plus ouverts possible", affirme Didier Robert concernant l’utilisation de ces chèques. Les bénéficiaires pourront l’utiliser pour aller en gîte, au restaurant ou encore louer une voiture. Les modalités définitives de ces chèques-vacances seront présentées en début de semaine prochaine. Pour financer ce plan de relance, le président du Conseil Régional indique qu’il s’agit du budget de la continuité territoriale qui ne sera pas totalement utilisé cette année, du fait de la réduction des trajets. Cette opération pourrait se pérenniser dans les années à venir si elle s’avérait efficace.



Le retour des touristes sous conditions



Après l’annonce du Premier ministre concernant la possibilité de voyager en juillet-août en France métropolitaine et dans les DOM-TOM, cette nouvelle enthousiasme autant qu’elle inquiète. Didier Robert annonce que le retour des touristes métropolitains ne devrait se faire que si les conditions sanitaires le permettent. "S’il y a un dérapage, on va payer le prix fort", prévient-il.





