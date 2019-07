A la Une . "Je vais vous tuer, vous allez mourir avec moi"

Ulrick.P a 27 ans et un penchant très prononcé pour la picole. Sur le coup d'une récidive, datant du 1er juillet 2019, il est devant ses pairs une fois de plus, pour avoir menacé de mort son ex-compagne, le 21 juillet dernier à Saint-Benoît. Faisant preuve d'une détermination inébranlable lorsqu'il est fortement alcoolisé, il a également frappé à coups de poing et de pied un témoin de la scène.



De retour de soirée vers 22h30, il décide de passer voir sa fille de 2 ans qui est avec son ex-compagne chez son beau père. Il frappe à la porte, entre en forçant le passage et se rend direct vers la chambre ou dorment les deux filles. Il est tellement alcoolisé, qu'il s'endort sur le lit de son ex. Pas rancuniers, le beau père et un ami présent décident de le déshabiller pour le coucher. Mauvaise idée. Il se réveille de très mauvaise humeur et tape sur l'ami à coups de poing et de pied.



Prise de panique, son ex se réfugie avec sa fille dans les toilettes et appelle les gendarmes. Il est tellement énervé qu'i se met à vouloir ouvrir la porte des toilettes avec un tournevis. Pour passer ses nerfs, il entame un monologue dont il a le secret "Je vais vous tuer, vous allez mourir avec moi, je vais faire sauter toute cette maison". Son ex, paniquée, appelle les gendarmes et enregistre ses menaces. Les forces de l'ordre arrivent, l'embarquent et le placent en dégrisement.



S'il a perdu la mémoire pour certains de ses coups, à la barre, il reconnaît les faits en substance. Avec un casier fort de 9 mentions, la dernière datant du 1er juillet dernier pour violence sur son ex et pour laquelle il écope de 10 mois, dont 4 de sursis ainsi qu'une interdiction d'entrer en contact avec elle. Ayant déjà déposé 7 plaintes à son encontre, elle explique qu'il n'a qu'un seul but dans la vie, c'est de la terroriser dès qu'elle parvient à s'éloigner de lui.



"Qu'est ce qu'il attend pour lui foutre la paix", déplore la partie civile qui décrit cet individu comme dangereux, entêté et violent. "L'institution doit être vigilante à son égard d'autant que nous sommes en pleins états généraux des violences faites aux femmes. Il représente un vrai danger pour elle. C'est une scène très violente qui a duré de minuit à 3h40 du matin", déclare la procureure qui requiert 3 ans ferme, la révocation de 5 mois de sursis ainsi que le maintien en détention.



Après délibération, le tribunal condamne Ulrick.P à une peine de 18 mois plus 5 mois de révocation avec maintien en détention. Regis Labrousse Lu 1233 fois





