AFP "Je vais bien!": Trump de retour en campagne depuis la Maison Blanche

- Publié le Dimanche 11 Octobre 2020 à 02:14 | Lu 173 fois

(AFP) Le président américain Donald Trump a marqué samedi son retour dans la course électorale avec une allocution depuis la Maison Blanche aux allures de meeting de campagne, neuf jours après avoir été testé positif au Covid-19. "Je vais bien!", a-t-il lancé, tout sourire, après avoir enlevé son masque dès son arrivée au micro. S'en tenant à une intervention d'une vingtaine de minutes à peine, au cours de laquelle il est apparu en forme, il a exhorté sa base électorale à se rendre aux urnes. Le retour sur les estrades de campagne est prévu en début de semaine, et le rythme s'annonce intense: Floride lundi, Pennsylvanie mardi, Iowa mercredi. A un peu plus de trois semaines du scrutin, Donald Trump, 74 ans, accuse un retard marqué dans les sondages sur son rival démocrate Joe Biden, 77 ans. Face à quelques centaines de personnes rassemblées sur les pelouses de la Maison Blanche et portant des casquettes rouges "Make America Great Again", le 45e président des Etats-Unis a une nouvelle fois affirmé que le virus allait "disparaître", était "en train de disparaître. "Je veux que vous sachiez que notre nation va vaincre ce terrible virus chinois", a-t-il lancé. "Nous produisons des thérapies et des médicaments puissants, nous guérissons les malades, nous allons nous en remettre et le vaccin va arriver très, très vite". L'état de santé de Donald Trump reste entouré d'un certain mystère tant la communication de son médecin Sean Conley - semble-t-il surtout désireux de faire plaisir à son célèbre patient - a été opaque et peu rigoureuse. Depuis des mois, sous l'impulsion d'un président qui a parfois moqué le port du masque, les conseillers de la Maison Blanche n'en portaient presque jamais au sein de la célèbre "West Wing". Le ton a changé depuis l'annonce des test positifs de Donald et Melania Trump. Et samedi, les masques étaient obligatoires pour les personnes venues applaudir leur président. - Questions sans réponses - C'est un rassemblement à la Maison Blanche il y a deux semaines, pour annoncer la nomination d'une juge conservatrice à la Cour suprême, qui a été pointé comme responsable de nombreuses contaminations détectées depuis. Cette journée fut, à l'évidence, un événement "superpropagateur", a jugé l'immunologue Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, et figure très respectée aux Etats-Unis. De nombreuses questions restent sans réponse sur cette vague d'infections qui a touché nombre de proches collaborateurs du président dont sa porte-parole Kayleigh McEnany. "A quand remonte le dernier test Covid négatif du président?", s'est interrogé Pete Buttigieg, ancien candidat lors des primaires démocrates face à Joe Biden dont le nom est régulièrement cité pour un poste de premier plan si Donald Trump est battu le 3 novembre. "Plus de 213.000 Américains sont morts de ce virus, et la dure réalité est que cela aurait pu être évité", a tweeté samedi Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama, qui compte désormais près de dix points d'avance dans les sondages nationaux et a également conforté son avantage dans les intentions de vote au niveau des Etats décisifs pour l'élection, continue sa campagne à son rythme. Dans le camp républicain, l'inquiétude est de plus en plus palpable. Certains ténors s'alarment ouvertement de l'évolution de la campagne. "Si le jour de l'élection, les gens sont en colère (...), nous pourrions perdre la Maison Blanche, et les deux chambres du Congrès", a prévenu le sénateur républicain Ted Cruz. "Cela pourrait être un bain de sang" pour le "Grand Old Party", a-t-il ajouté. Jerome CARTILLIER



