Rubrique sponsorisée Je t’aime Neal de Bei LING remporte le Prix Célimène 2020





Ce concours, organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, est un événement attendu par les femmes artistes amateures. Cette année, 145 œuvres ont été reçues et le grand public peut les découvrir à l'occasion d'une exposition dans les salons de la Villa du Département à Saint-Denis, du 9 au 27 mars 2020 (ouverture dans une autre page).



Le palmarès Belle et agréable soirée dans les jardins de la Villa du Département pour honorer les femmes, samedi 7 mars à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du concours Célimène, présidée par la Vice-présidente du Département, déléguée à la Culture.Ce concours, organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, est un événement attendu par les femmes artistes amateures. Cette année, 145 œuvres ont été reçues et le grand public peut les découvrir à l'occasion d'une exposition dans les salons de la Villa du Département à Saint-Denis, du 9 au 27 mars 2020 (ouverture dans une autre page). Département de La Réunion Lu 71 fois





Dans la même rubrique : < > La CINOR investit dans des pièges photographiques Les femmes à l’honneur ce 8 mars à Saint-Paul