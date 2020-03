Courrier des lecteurs Je suis effarée devant le manque de bon sens du préfet et de l'ARS

Depuis le retour des « vacanciers » tous les jours nous avons 10 cas de plus et CE N EST PAS FINI !!!



Nous savons tous que la plus part des gens sont indisciplinés et ce n est pas en signant un papier avant de prendre l avion attestant sur l honneur qu ils resteront confinés chez eux qui changera la mentalité de ces gens qui mettent notre vie en danger. Même certaines personnes du domaine de la santé Prennent le chemin de l hôpital ou de la clinique 24 h après leur retour de vacances !!!

Mer le PREFET , LES RESPONSABLES de l ARS nous ne sommes pas au pays des « Bisounours » IL EST TEMPS D AGIR cessez de minimiser la situation il faut prendre des mesures radicales pour éviter le pire.



Il faut : FERMER LES AÉROPORTS Tant pis pour ceux qui sont hors du département ils trouveront bien une solution pour rester là ou ils sont.



2 éme possibilité RÉQUISITIONNER un hôtel centres de vacances ou autre lieu et y mettre EN QUARANTAINE tous les à voyageurs venant de la Metrople ou autre pays . ET AUCUN CONTACT AVEC LA POPULATION ET LA FAMILLE



Nos VIES dépendent de VOUS .



Si VOUS N AGISSEZ PAS RAPIDEMENT NOUS ALLONS À LA CATASTROPHE



D'autre part en ce qui concerne la pénurie de masques je crois savoir que certains importateurs peuvent fournir des masques. Ils ont contacté les services concernés pour avoir l autorisation d importer ils ont eu une réponse négative !! En 2 mots « il est interdit d importer des masques » aller savoir pour quoi !!!



« NOUS SOMMES EN GUERRE DIT LE PRÉSIDENT»



« A la guerre comme à la guerre tous les moyens mis œuvre sont bons pour sauver sa peau et gagner la bataille »



J ESPÈRE QUE VOUS LES RESPONSABLES DE NOS VIES DANS LE CADRE DE CETTE ÉPIDÉMIE ET POUR TOUS CES GENS QUI SONT EN PREMIÈRE LIGNE FACE À CE VIRUS .

VOUS METTREZ ENFIN !

TOUT EN ŒUVRE

POUR ÉVITER DE NOUS ENTRAINER DIRECTEMENT VERS LE PIRE . Babs Lu 57 fois







Dans la même rubrique : < > Nous devrions tous être égaux durant cette période Quelle continuité des services essentiels sans l'intendance !?