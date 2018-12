Courrier des lecteurs Je suis Strasbourg...

J’ai des racines familiales dans Strasbourg ou ont vécu mes grands parents et ma mère. Ma fille y réside avec mes petits enfants. J’aime cette capitale d’une Alsace indépendante, mystique - protestante, juive et catholique- musulmane -, républicaine, hospitalière aux réfugiés. Je connais ses ruelles et ses places : rue des clefs rue des orfèvres, rue du cerf d’or. La rue de la mésange ou dans la fièvre Rouget de L’Isle composa Le chant de l’armée du Rhin, devenu La Marseillaise.



Mon pèlerinage m’a souvent conduit au marché de Noël. Beaucoup d’objets sont devant moi ce jour dans ma maison et rayonnent de sa lumière.



L’Horreur fait intrusion dans cette île de paix et de bonheur. Le fanatisme, la psychose meurtrière. Armance ma petite fille m’informe qu’un de ses amis, se trouve toujours dans le coma.



Je penses que pour ces sujets dangereux à l’extrême pour autrui (beaucoup plus que les malheureux patients étiquetés schizos, paranos ou bipolaires) s’imposent les traitements les plus lourds de la neuropsychiatrie : neurochirurgie, castration chimique et le reste. Une loi reste à élaborer dans ce sens.



Mais, la capitale d’Alsace a toujours connu la violence. N’est elle pas la ville de France ou sont incendiés chaque année lors des fêtes, dans le cités, le nombre le plus important de voitures ?



On touche la mal vie des cités, de l’immigration et de toutes les carences de l’insertion et de la Prévention : un chantier immense est toujours à poursuivre sans relâche.



Mon collègue et ami très cher Georges Federman, grand défenseur des roms et des sans papiers, a vécu il y a quelques années un drame : un de ses patients a fait irruption dans son cabinet a assassiné sa secrétaire qui était aussi son épouse ; il est resté lui même, plusieurs mois dans le coma. Il s’est rétabli et poursuit son travail et son combat inlassable pour les bonnes causes.



Pendant l'Avent dans la tradition populaire et jusqu'à la nuit de Noël, les forces du mal rodent et quelquefois se déchainent. Les ténèbres voudraient engloutir la Lumière..



Puisse la Paix et la Joie revenir dans tous les cœurs. Prions pour toutes les victimes et pour que ce drame ne se reproduise jamais plus. Dr JF Reverzy Lu 116 fois





