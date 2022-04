Politique "Je salue le score historique de Jean Luc Mélenchon à Saint-Pierre !"

Malgré la déception de ne pas voir Jean-Luc Mélenchon accéder au second tour de la présidentielle, le candidat écologiste dans la 4e circonscription, Stéphane Albora, se félicite néanmoins du score du candidat insoumis obtenu à Saint-Pierre. " À Saint-Pierre, l’alternance politique se confirme face à la "Banqueroute" de la droite macroniste et celle des Républicains dont l’"amaillage" a été scellé dans l’arrière cuisine de la majorité municipale saint-pierroise", indique-t-il. Par NP - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 06:32

Je salue ce soir le score historique de Jean Luc Mélenchon à Saint-Pierre, qui comptabilise presque 41 % des suffrages avec les 14666 Saint-Pierrois qui ont fait le choix de l’Avenir en Commun pour notre commune.



Même si L’Union Populaire n’accède pas au second tour de ces élections présidentielles, à Saint-Pierre l’alternance politique se confirme face à la « Banqueroute » de la Droite Marconiste et celle des Républicains dont l’«amaillage» a été scellé dans l’arrière cuisine de la majorité municipale Saint-Pierroise.



Sans faillir, notre engagement continue dans la bataille des élections législatives du mois de juin prochain pour porter nos valeurs sociales, écologiques et progressistes, et cela afin de former une opposition forte face à la future majorité présidentielle et notamment à celle d’Emmanuel MACRON s’il venait à être réélu Président de la République.