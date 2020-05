Je refuse d’être obligé d'acheter un masque

Nous demandons des masques gratuits, le Gouvernement nous a déjà suffisamment racketté.



Nous payons l'internet, l'imprimante, le papier et l'encre très cher, pour faire plaisir a l'état, déclaration des impôts en ligne, paiement en ligne, mais un abonnement à Internet ce n'est pas gratuit, avoir un GSM pour recevoir des message ce n'est pas gratuit, nous demandons une remise partielle gracieuse sur les impôts locaux, 1000€ de taxe foncière pour un revenu fiscal de référence de 8611.



La vraie sécurité sociale n'existe plus, obligé de payer 80€ de mutuelle santé, et 300€ que la sécu ne rembourse plus