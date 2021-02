Courrier des lecteurs Je ne voudrais pas être le monsieur qui fait le buzz et qui s' y perd

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 8 Février 2021

Disons juste pour faire kozer !



# La 3e vague Covid s' il elle devait arriver serait alors en plus accompagnée d'une crise de santé mentale ... après des crises de nerfs ... les professionnels de santé y songent déjà. Le Politique ne sait plus à quel Saint se vouer. Tantôt amorphe tantôt hystérique.



En tout cas, sans cohérence gouvernementale...privée de références. Le citoyen est ballotté entre ces deux tendances, s' énervant, s'agaçant de ne pas voir son cas être pris en considération et pour cause ... Il en découle une chienlit avec un trafic de personnes en tout lieu y compris dans les aéroports. Alors que la règle serait de ne pas rencontrer l'autre ou de rester à distance.



On devrait redécouvrir ou instituer le statut de l'ermite et y mettre une prime.



Tout cela ressemble à un bordel ! Au sens propre du terme parce c' est un lieu de confinement propice à se contaminer de tout ce qui n'est pas bon. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, chacun pris dans une situation particulière. Le débat est intéressant quand même ... et offre l'occasion de papoter.



Du bon père de famille hyper protecteur au quidam atypique qui s' en fout de tout..



Évidemment les avis divergent et c'est là que c' est intéressant ... si l' on n'est pas adepte de l'uniformité de la pensée.



Carl Joseph