"Je ne suis pas là pour faire plaisir", lance le Préfet

"Ecoutez ! Je ne suis pas là pour prendre des décisions qui font plaisir ! Je suis là pour prendre des décisions qui protègent la population !" a déclaré Jacques Billant lors d'une conférence de presse diffusée en direct sur Zinfos974.Le préfet de La Réunion a en effet annoncé de nombreuses nouvelles mesures plus restrictives qui prennent effet dans les prochains jours. Ces décisions font suite à une forte reprise de l'épidémie de Coronavirus à La Réunion liée à un "relâchement du respect des gestes barrières" selon les autorités. " La situation redevient très préoccupante ", a par ailleurs affirmé Martine Ladoucette, directrice générale de l'Agence régionale de la Santé.Parmi ce qui va bientôt changer, la distanciation sociale va être étendue à 2 mètres : C'est déjà le cas dans les bars et restaurants mais ce le sera aussi dans les lieux de culte et dans les centres commerciaux et magasins dès ce week-end alors que les soldes vont démarrer.Si La Réunion franchit le seuil d'alerte en terme de taux d'incidence (50 cas pour 100.000 habitants), les 3 centres commerciaux de La Réunion de plus de 20.000 mètres carré seront obligés de fermer les magasins non-alimentaires dans leurs enceintes.Dès lundi, les élèves de CP à CM2 devront aussi porter des masques à l'école . La distance sociale de 2 mètres devra être respectée dans les cantines de tous les établissements.Le préfet de La Réunion a par ailleurs présenté sa stratégie envisagée de restrictions des déplacements dans le cas où l'épidémie continuerait à prendre de l'ampleur. Jacques Billant a donc détaillé les seuils qui pourraient provoquer un couvre-feu ou un reconfinement.Le représentant de l'Etat précise par ailleurs qu'un couvre-feu pouvait être prononcé pour toute La Réunion ou pour une commune, si le niveau d'alerte est franchi sur une semaine complète. Retrouvez ici les seuils du couvre-feu