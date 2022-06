"Je ne meurs pas, j'entre dans la Vie" Ste Thérèse de Lisieux.

Les Sœurs de la Congrégation des Filles de Marie, les familles RIVIERE et PAYET ont été très touchées par les marques de compassion et de sympathie lors des obsèques de Sœur Marie Claire RIVIERE, supérieure générale de la Congrégation des sœurs Filles de Marie.



Elles remercient vivement Monseigneur Gilbert AUBRY, le père Justin MBEMA supérieur des spiritains et toute sa communauté, le père Firmin LASWAY aumônier des Filles de Marie, les prêtres et diacres, toutes les communautés religieuses, les amis et toutes les personnes qui sont venues témoigner de leur affection.



Les présences, les fleurs, les mots de réconfort, les souvenirs rapportés par les amis de Sœur Marie Claire et le soutien dans la prière sont un grand apaisement devant la peine et la douleur de ses proches et sa famille spirituelle.



La vie donnée, la vie au service des plus petits et à tous ceux que Sœur Marie Claire a croisés, résonnent comme le témoignage de sa Foi vécue dans la mission qu’elle a voulu accomplir en se consacrant à l’œuvre de la servante de Dieu Mère Marie Madeleine de La Croix. C’est une source d’Espérance pour la Congrégation et un exemple pour ses proches.



Nous remercions toute les personnes qui ont aidé au bon déroulement de la célébration de l’hommage et de la messe de requiem. Un remerciement particulier à l’équipe de Radio Arc en ciel et ProÉvent d’avoir retransmis en direct la célébration permettant aux sœurs et aux amis des communautés de toutes les îles de l’Océan Indien, de participer aux adieux « à Dieu » à notre révérende Mère.



« Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole » 2Th 16-17