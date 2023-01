A la Une . "Je ne l’aurais même pas pris au téléphone" : Quand Noël Le Graët fracasse Zizou

Encore une sortie lunaire pour Noël Le Graët. Interrogé ce dimanche sur RMC au lendemain de la prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, le patron de la Fédération française de football s'est montré particulièrement cassant avec Zinédine Zidane, pressenti depuis plusieurs mois pour prendre la suite de l'actuel sélectionneur des Bleus. Par NP - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 10:17

Pour rappel, Didier Deschamps a été prolongé au poste de sélectionneur de l’équipe de France jusqu’au Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. Longtemps annoncé comme successeur n°1 de Didier Deschamps en cas du non-renouvellement de ce dernier et ayant déjà affirmé sa volonté de prendre un jour les Bleus, Zinédine Zidane devra une nouvelle fois prendre son mal en patience.



"Je ne l’aurais même pas pris au téléphone (...) Pour lui dire quoi ? 'Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d’accord avec Didier' ?", a lâché ce dimanche le patron de la 3F dans l'émission Bartoli Time. Noël Le Graët a par ailleurs affirmé qu'il n'avait jamais rencontré Zinédine Zidane pour aborder la succession de Didier Deschamps. Pire, Noël Le Graët en a rajouté une couche sur l'intérêt supposé que porterait Zizou pour prendre en main la sélection brésilienne. "Zidane au Brésil ? J'en ai rien à secouer. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas".



🚨 Deschamps, Zidane, Benzema, les élections à venir à la FFF... Noël Le Graët s'est lâché dans Bartoli Time sur RMC ce dimanche !



🎙 Retrouvez son interview en intégralité ci-dessous, avec @bartoli_marion et @JCDrouet.

— RMC Sport (@RMCsport) January 8, 2023



Des propos qui ont bien évidemment fait réagir, à commencer au sein de l'équipe de France. Dans un tweet, la star de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a indiqué que "Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça…"



Face à la polémique, les proches de Noël Le Graët ont évoqué dans le journal L'Équipe une "maladresse d'expression" de la part de ce dernier qui souhaitait indiquer que Zinédine Zidane avait la possibilité "d'aller où il le souhaite".



Mais face au ton peu courtois utilisé par Noël Le Graët, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a tout de même demandé "des excuses pour ce mot de trop". "Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un «président» de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp"



La passe d'armes entre le ministère et la FFF se poursuit au moment un audit a été diligenté concernant les pratiques managériales de la Fédé en matière de violences sexistes et sexuelles. Noël Le Graët et Florence Hardouin, directrice générale de la FFF, seront d'ailleurs auditionnés cette semaine.