Courrier des lecteurs Je n'ai pas changé.....

Par Alain Nivet - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 10:28 | Lu 118 fois

Oui, ce matin, je me sens d'humeur folâtre . J'entonne des chansons aux textes évocateurs. Ainsi le titre de ma bafouille :"je n'ai pas changé" de Julio Iglésias. Et puis il en a une autre aussi : "L'opportuniste'' de Jacques Dutronc. J'ai retenu de cette dernière un passage , qui se voudrait plutôt être un descriptif : "Il y en a qui contestent Qui revendiquent et qui protestent, Moi, je ne fais qu'un seul geste, Je retourne ma veste (bis) Toujours du bon côté." J'ai , il y a déjà fort longtemps, écrit un billet reprenant ces paroles. Il s'adressait à la même personne : Nassimah Dindar. Ce billet n'a pas vieilli, elle n'a pas changé ! Aux infos TV, on a assisté à un festival de langue de bois de la part de Nassimah . Celle-ci venant conforter la victoire probable d'Ericka en fusionnant avec sa liste.. Nassimah, vous savez, celle qui trahit la Droite, pour aller à la soupe ! On aura tout entendu ! Ainsi Nassimah n'est pas en position d'éligibilité puisque dernière de la liste !

" Is my backside chicken" ? Rien ne se perd en politique ! Les élections Départementales sont à l'horizon.... Alors pour qui voter à Saint-Denis ? Une tête de liste héritière potentielle du trône et une opportuniste multicartes, ou un outsider ?