"Je n'ai aucun regret", déclare l'épouse de Jean-Michel Clain, refusant de rentrer en France

Deux jours après avoir confirmé la mort de son mari Jean-Michel Clain, son épouse a fait de nouvelles déclarations face à la presse. Vêtue d'un niqab noir, elle a exprimé son absence de regret et son refus de rentrer en France.



"Je veux que la France me laisse tranquille" a-t-elle notamment déclaré à l'envoyé spécial d'Europe 1, refusant d'aller en prison et de se voir enlever ses enfants. "Je ne demande rien à la France. Je n'ai pas de regret, je ne peux pas vivre en France. Je suis musulmane, je pratique ma religion. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'aller ailleurs ? Normalement, les Français devraient être contents. Ma religion vous dérange, je vous dérange, laissez-moi tranquille", exprime-t-elle encore dans des propos relayés par le média.



À propos des attentats, Dorothée Clain estime que "justice a été faite". "Ce qu'on veut faire croire aux citoyens, aux Français, sur ces attentats, c'est faux. Vous, si on s'en prenait à vos familles, vous voudriez faire justice", déclare-t-elle.



Et d'indiquer à Europe 1 : "Je n'ai pas le temps de pleurer mon mari et mes enfants. Donc j'aimerais bien qu'on me laisse me reconstruire".