A la Une . "Je me demande pour quoi il est mort", s'interroge le fils de 23 ans qui a poignardé son père

Dans la nuit de ce mercredi, un père de famille de 57 ans installé avec sa famille depuis peu dans la commune de Bras-Panon a succombé aux coups de couteau portés par son fils aîné. Mis en examen pour meurtre sur ascendant, le vingtenaire vient d'être placé en détention provisoire. Par Régis Labrousse sur place - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 17:20

Le jeune de 23 ans soupçonné d'avoir mortellement poignardé son père dans la nuit de ce mercredi vient d'être déféré au parquet de Saint-Denis en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Il a été présenté à un juge d'instruction qui vient de lui signifier sa mise en examen pour meurtre sur ascendant.



Selon nos informations, le jeune homme aurait lors de sa garde à vue cherché à savoir pourquoi son père était mort. Question qu'il a renouvelée devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Vraisemblablement atteint de troubles psychologiques, il n'est pas exclu que le mis en cause ait eu une altération du discernement.



Les investigations qui vont être menées dans le cadre de l'enquête qui démarre devront confirmer cet élément. Une source proche du dossier indique que le meurtrier présumé aurait déjà fait un séjour en hôpital psychiatrique en métropole.



"Il ne se situe pas dans l'espace temps ni dans l'espace géographique. Il n'est pas clair sur son implication", commente son avocate Me Devaguy Mardaye à la sortie du débat devant le JLD. Ce dernier a décidé d'un placement en détention provisoire ainsi que l'avait requis la procureure adjointe Bérengère Prud'homme afin d'éviter le renouvellement de l'infraction et de faire cesser le trouble à l'ordre public.