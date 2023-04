"Je lis un livre péi" : rencontre avec nos auteur(e)s

Marie-Claude DERBY est originaire de Bellemène Saint-Paul où elle a grandit au milieu d’une fratrie de six enfants. Dès son plus jeune âge, elle ressent l’envie d’écrire. À l’âge de 18 ans, le baccalauréat en poche, elle s’inscrit à l’université de La Réunion pour y préparer un DEUG d’Anglais. Un an plus tard, elle décide de se rendre en Grande-Bretagne à Guilford, et devient fille au pair. Après cette expérience riche en découvertes, elle est partie s’installer à Clermont-Ferrand où elle y a vécu durant douze ans. Travaillant en tant qu’hôtesse dans la restauration ferroviaire elle est parallèlement devenu maman de deux filles.

En 2001, elle revient vivre sur son île natale, avec différents projets à réaliser. Agente d’accueil au sein d’une collectivité, Marie-Claude publie en 2010 son premier roman, “Orlane et les mots sacrés” aux éditions Velours. Ti lamp ti lamp, Marie-Claude concrétise ses projets et travaille en collaboration avec l’association Korégraphic et écrit un récit intitulé “L’île de pluie“, qui a été adapté et mis en scène.

En 2016, “L’âme de l’Océan – Saison 1” et “Le Serment et L’âme de l’Océan – Saison 2 Naissance” sont parus aux éditions Edilivre. Aujourd’hui, Marie-Claude DERBY exerce le métier d’écrivaine publique et continue ses projets d’écriture. En 2022, elle a publié aux Éditions du 20 Décembre son roman intitulé “M’a vi oute fiy“.

Terre des talents et des créativités, Saint-Paul est fière d’accueillir à l’occasion de cet événement, une autrice saint-pauloise.