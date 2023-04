"Je lis un livre péi" débarque samedi 22 avril 2023 sur le port de Saint-Gilles pour une journée culturelle et conviviale

Infos atelier Samedi 22 avril 2023 de 10h30 à 11h30 et 16h à 17h (enfants à partir de 4 ans)

Inscription : 0692 63 57 49 (Happy boutik)

Rencontrez les auteurs De 10h à 18h Jocelyne prost

Christine Lebon De 14h à 18h Emilie Rabier

Cette année, l’association La Réunion des Livres et Happy Boutik s’associent pour organiser l’événement « Je lis un livre péi » sur le port de plaisance de Saint-Gilles. Si vous êtes passionné de lecture péi, c’est l’occasion idéale de rencontrer des auteurs réunionnais de renom et découvrir leur univers.Ils seront présents sur place pour des séances de dédicaces et des rencontres avec leurs lecteurs. L’occasion pour vous de leur poser toutes vos questions sur leur travail, leur inspiration, leurs projets futurs ou simplement d’échanger avec eux.« Je lis un livre péi » ne s’adresse pas qu’aux amoureux des livres, c’est une journée pour toute la famille. Les plus petits pourront profiter des ateliers déplicolor et s’adonner à des activités créatives telles que le coloriage, le découpage et la fabrication d’animaux en papier.Entre les rencontres avec les auteurs, les ateliers pour enfants et le cadre emblématique du port de Saint-Gilles, il y en aura pour tous les goûts. Alors n’hésitez plus, venez nombreux et plongez dans l’univers des livres et de la culture réunionnaise !