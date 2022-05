Je filme le métier qui me plaît

La Région a souhaité dans le cadre de ses missions sur l’orientation reconduire le concours. Il s’agit de la 2nde édition. C’est un partenariat entre l’Académie de La Réunion et l’Association Euro France. Ce concours permet aux élèves de faire leurs propres recherches sur un métier.



Ce concours est ouvert à tous les élèves (collège, lycée, MFR…) et étudiants scolarisés dans un établissement public ou privé à La Réunion.



Ce jeudi, 23 vidéos ont été visionnées par le Jury. A l’issue de cette journée, 10 vidéos seront sélectionnées. Les lauréats viendront à la fin du mois de mai au sein l’Hémicycle de la Région pour la remise du prix.



« L’orientation en amont est la clé de toute réussite. Les jeunes doivent pouvoir identifier leurs talents pour trouver le métier, qui va leur plaire. Sinon, on risque de passer à côté de notre vie. En tant qu’acteur public, nous sommes responsables de leur réussite scolaire. » Céline Sitouze, Vice-Présidente de la Région Réunion