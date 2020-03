"Je fais partie de ceux qui ont peut-être été contaminés pendant le cours de kizomba du Before"

Alain* est un habitué du monde de la nuit. Le mardi 10 mars dernier, il se trouve à Saint-Pierre, à l'intérieur de la boite de nuit Le Before. Il est là pour raisons professionnelles et, arrivé vers 20h, il se mêle aux 100 personnes qui assistent à un cours de kizomba. Pas une seule seconde, il ne pense au coronavirus. A cette date, on n'en parle encore que très peu à La Réunion.



Comme il connait tout le monde, Alain fait le tour des personnes présentes et tape la bise à une dizaine de copains et de copines.



A l'issue du cours, vers minuit, il part dans une autre boite de nuit du front de mer. Et à nouveau, il fait la bise à toutes les personnes qu'il connait.



Tout va bien pendant deux jours.



Jeudi midi, il commence à ressentir les premiers symptômes de ce qu'il pense d'abord être une grosse grippe.



Pas d'inquiétude encore pour le moment.



Mais les symptômes perdurant et surtout quand il lit les articles sur la jeune femme atteinte du coronavirus qui avait fréquenté un cours de kizomba au Before, il commence à prendre peur.



D'autant qu'il prend conscience qu'il est diabétique de type 2 et qu'il fait donc partie des personnes à risques.



Dimanche, ne constatant toujours pas d'amélioration, il appelle l'ARS. "Dans un premier temps, ils m'ont envoyé bouler", nous raconte-t-il. Il a fallu qu'il insiste en racontant qu'il avait embrassé beaucoup de monde tant au Before qu'au Five pour qu'on finisse par le prendre au sérieux.



"Ils m'ont fait remplir un questionnaire au téléphone. On m'a demandé mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse mail, postale, le lieu où ça a potentiellement été transmis et ils m'ont dit que j'allais recevoir un mail de protocole que je n'ai jamais reçu".



"Puis, ils m'ont donné un numéro a 3 chiffres et m'ont dit d'appeler le 15 avec ce numéro". C'est ce qu'il a fait. Là, il tombe sur un régulateur à qui il donne le code. "Ils avaient déjà le questionnaire et le médecin régulateur m'a dit de venir tôt le lendemain matin au CHU de Bellepierre", le seul équipé pour faire passer les tests.



"Je leur ai répondu que j'habite dans le Sud, que je ne me sens pas bien mais que je ferai l'effort. On était dimanche matin (NDLR : hier). Le rendez-est fixé au lendemain, dans l'après-midi".



"L'après-midi, ils me rappellent et me disent qu'une équipe va venir me prélever à domicile".



"Comme convenu, ils arrivent ce matin, avec une heure et demie de retard. Pas aimables du tout. Ils étaient trois, dans une voiture banalisée".



"C'est une femme qui m'a fait le dépistage. J'avais un masque normal sur le visage et elle, elle avait de grosses lunettes. Elle m'a dit que j'aurai le résultat demain matin par téléphone".



"J'ai été choqué par le fait qu'ils m'appelaient par un numéro. Par exemple, quand ils parlaient de la jeune femme du Before qui m'aurait contaminé, ils l'appelaient 'cas n°7'".



"Avant de partir, la femme m'a dit qu'elle avait encore plusieurs cas à voir..."



"Même si le test revient négatif, on m'a demandé de rester en confinement jusqu'au 24 mars car le virus pourrait toujours se déclarer plus tard".



"En attendant, je suis coincé chez moi. Des amis sont obligés d'aller faire les courses pour moi et de les déposer devant mon portail".



"Je m'inquiète pour les amis que j'ai côtoyé. Si vraiment je suis positif, le nombre de cas à La Réunion va exploser".



"Je ne comprends pas pourquoi l'ARS n'est pas plus réactive. Qu'elle puisse laisser autant de personnes potentiellement positives dans la nature sans chercher à les contrôler".



* Prénom d'emprunt