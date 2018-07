Jawad Bendaoud, "le logeur de Daesh", à nouveau en garde à vue

Jawad Bendaoud, celui qui s'était rendu célèbre sous le surnom de "le logeur de Daesh", a été interpellé mercredi en début de soirée à Saint-Denis (Seine Saint-Denis) et placé en garde à vue.



Il insultait des policiers en filmant la scène avec son téléphone et diffusait la scène en direct sur les réseaux sociaux.

Lors de son arrestation, il a demandé aux jeunes présents avec lui de le libérer. Il était, par ailleurs, en possession de quelques grammes de cannabis.

Il a été placé en garde à vue pour outrages à policier et détention de produits stupéfiants.



En avril dernier, deux mois et demi après sa relaxe par le tribunal correctionnel de Paris pour recel de malfaiteurs terroristes, Jawad Bendaoud avait à nouveau été placé en garde à vue pour "menaces de mort par conjoint", après avoir menacé son ex-compagne.