zinfos-moris.com Javed Meetoo continue de provoquer l'Etat mauricien

Javed Meetoo, un prédicateur radical connu des autorités mauriciennes et de la cellule anti terrorisme, continue les provocations à outrance.



Quand Javed Meetoo alias Javed Abu Junayna n'enfreint pas la loi antiterroriste PoTA impunément (l’article 4 pour peut être utilisé contre toute personne ayant reçu une formation, quelle que soit sa nature, au sein d’une organisation proscrite à Maurice comme à l’étranger, l’article 5 sur le "terrorist training" : "Toute personne qui a connaissance d'un lieu situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'île Maurice destiné à recevoir des instructions ou une formation en relation avec des actes de terrorisme commet une infraction" , l'article 6 condamne les habits qui pourraient suggérer une appartenance à une organisation proscrite ou l’utilisation de banderoles ou de drapeaux pouvant laisser penser qu’une personne sympathise ou épouse les préceptes de celle-ci. Javed Meetoo continue de provoquer l'Etat mauricien, il suffit de visiter sa page sur les réseaux sociaux, pour s'apercevoir qu'il méprise les minorités et les personnes les plus fragiles du pays tout comme il continue de prôner son idéologie de la charia et vouloir son état islamique à Maurice !

La suite de l'article "terrorist training""Toute personne qui a connaissance d'un lieu situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'île Maurice destiné à recevoir des instructions ou une formation en relation avec des actes de terrorisme commet une infraction" Zinfos-moris Lu 34 fois



Dans la même rubrique : < > L'île Maurice au bord de l'asphyxie