Jardin partagé : Le lycée professionnel Victor Schœlcher reçoit trois prix

Pas moins de trois prix au palmarès des élèves de CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance du lycée Professionnel Victor Schœlcher pour leur projet de jardin partagé au lycée :



- le prix de «l'engagement» du concours de chefs-d’œuvre 2022 de la Fondation Colbert – Institut de France au niveau académique ;

- le prix « Mon bo' potager» dans la catégorie collège-lycée du concours du potager de France de Landestini ;

- et le prix « Ensemble on va plus loin» du concours du potager de la Réunion.



Il faut dire qu’ils n’avaient pas ménagé leur peine. Après avoir répondu à un appel à projet « Eau et biodiversité » de la Préfecture de la Réunion, de l’Agence Régionale de Santé La Réunion, de l’Office de l’Eau et de la Fondation Crédit-Agricole Réunion en août 2021, ils ont pu mener à bien leur projet soutenu par l’ARS-La Réunion, la MGEN, la Mairie de Saint-Louis, le rectorat de la Réunion avec le dispositif « Un architecte au lycée » en partenariat avec le CAUE de la Réunion.



Les ingénieurs de la SCIC Perma'Kiltir Réunion, l'Association Ti planteur et des entreprises locales ont contribué à ce succès ainsi que la communauté éducative qui y a participé activement : des élèves d’autres classes, des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, des enseignants, des agents et des membres de la direction. C’est sûr, qu’« Ensemble on va plus loin » dans « Mon bo ’potager! ».