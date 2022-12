Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Jardin en fête : Du 17 au 23 décembre 2022 Pour entrer dans l’esprit de Noël et des fêtes de fin d’année, le Département propose diverses animations, du 17 au 23 décembre, dans le Jardin de l’Etat. Un programme riche pour permettre aux plus petits et aux plus grands de bien débuter les vacances et de finir en beauté cette année 2022. Des journées placées sous le signe du Japon puisque ce sont les mangas et le folklore japonais qui seront le fil conducteur de cette manifestation.

Demandez le programme !



Samedi 17 au lundi 19

3 passages par jour de 30 minutes du cirque de La Réunion. A découvrir, un spectacle déambulatoire composé de 4 artistes échassiers et jongleurs.



Mercredi 21 décembre de 9h00 à 12h00

À travers un voyage sonore, les enfants se laisseront porter par différents instruments. Une séance de yoga sera également proposée pour sensibiliser à la respiration à travers un jeu de carte.



Mercredi 21 de 14h30 à 16h00

A la découverte du K-Pop avec la démonstration de 14 danseuses et danseurs qui feront plusieurs démonstrations et donneront des cours de danses pour les jeunes.



Jeudi 22 décembre de 14h00 à 16h00

C’est la maitrise des arts martiaux qui est au programme avec une approche du self défense à travers la pratique du Krav Maga.



Vendredi 23 de 9h00 à 16h30

Le public réunionnais est invité à venir déguisé dans le Jardin de l’Etat pour une journée. Une journée placée sous le signe du Cosplay avec au programme des jeux japonais, un karaoké, une initiation aux dessins manga.













