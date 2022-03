A la Une .. Japon : La crainte d'un tsunami après un séisme de magnitude 7,3

Un puissant séisme a secoué l'Est du Japon ce mercredi. Une alerte tsunami a été émise, avant d'être levée tôt ce matin. Un petit tsunami sur la côte Nord-Est a entraîné la mort de deux personnes et des dizaines de blessés. Par N.P - Publié le Jeudi 17 Mars 2022 à 06:34

L'Est du Japon a subi un puissant séisme de magnitude 7,3 ce mercredi 16 mars, à 23h36 (heure locale, soit 18h36 à La Réunion). Selon l'Agence météorologique japonaise, des secousses ont été ressenties jusqu’à Tokyo. Le tremblement de terre a provoqué un petit tsunami faisant au moins deux mort et des dizaines de blessés.



Une alerte au tsunami a été émise pour une grande partie de la côte Nord-Est et deux millions de foyers ont été privés d'électricité. Tôt ce jeudi matin, les autorités ont levé l'alerte au tsunami tandis que l'électricité a été rétablie. Les autorités appellent la population à rester vigilante au cours des prochains jours, en prévision de possibles fortes répliques.



L'épicentre était situé au large de la côte du département de Fukushima, à environ 60 km de profondeur. Pour rappel, en 2011, lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima, un séisme de magnitude 9,1 avait précédé un tsunami qui avait fait des milliers de victimes.

宮城県と福島県で震度6強https://t.co/CO3JmvpVcx #nhk_video pic.twitter.com/JqHSHpWg7C

— NHKニュース (@nhk_news) March 16, 2022