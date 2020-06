"Jannick" Lougnon s’en est reparti.

Tous les anciens qui ont connu Jannick de Petite France conservent le souvenir d’un homme généreux avec un grand cœur.

Je me souviens lorsqu’avec Jacques son oncle érudit, ils étalaient sur la grande table du salon les grandes cartes topographique de Petite France pour s’échanger des terrains sous seing privé. Quelle pagaille cela a-t-il dû être pour nos amis notaires, qui n’étaient pas convié a tous ces mouvement de terrain, et je souriais.



La liberté est un bien inestimable pour notre Réunion des hauts.



Jannick a fait don à des associations, de certains de ses terrains dans la foret de la Petite France au lieu dit « plateau fougère bleue ». En cette période de St Jean, ce serait bien que les bénéficiaires aient une pensée de recueillement et d’amour pour Jannick. Cet homme bon comme le fut son papa est son oncle Jacques, son grand père et son arrière grand père Jean Baptiste. Du haut du Maîdo, Phaonce, le grand roi maron, scrute à l’horizon le bleu nuit lointain de la mer qui nous ouvre les portes du cœur et de celle même liberté, cette grande traversée qu’est notre vie sur cette terre de fortune. J’adresse à Jérôme, Sébastien, à Stanislas, à tous ses petits enfants, et famille alliée toutes nos condoléances.



Et Pour Jannick, qu’il reprenne ses voyages vers des lieux plus subtils ou la fraternité exulte.



Christian Vittori

26 Juin 2020