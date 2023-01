Culture James Cameron révèle les détails d'Avatar 3

James Cameron, le réalisateur derrière le succès d'Avatar, a révélé des détails sur la suite de sa franchise lors des Critics Choice Awards. Le troisième volet, intitulé "The Seed Bearer", sortira en 2024 et aura le feu comme élément central de l'intrigue. Par JC Robert - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 14:31





Les acteurs Sam Worthington (Jake Sully) et Zoe Saldana (Neytiri) reprendront leur rôle dans cette nouvelle aventure, avec de nouveaux visages tels que Michelle Yeoh et David Thewlis (Harry Potter) qui rejoignent le casting.



Avatar - La Voie de l'eau, sorti en décembre dernier, a rencontré un immense succès dans le monde entier avec des recettes de 1,901 milliard de dollars au box-office mondial, dépassant même le premier film qui avait rapporté 2.923 milliards. Les fans sont impatients de découvrir ce que réserve cette suite tant attendue.

"Le feu a une importance symbolique dans le film et il existe une tribu qui cohabite avec cet élément. J'en dis sûrement beaucoup trop", a déclaré Cameron à Deadline. Il a également révélé que le personnage de Spider, le fils adoptif de Jake Sully et fils biologique du méchant Miles Quaritch, serait omniprésent dans la suite.