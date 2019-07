Faits-divers Jaloux et alcoolique, il pénètre chez son ex et met le feu par dépit

Les faits se sont déroulés le 26 juin dernier à Sainte-Suzanne aux alentours de 20h45. Un homme a tenté de pénétrer chez son ex-compagne pour l'espionner et voir avec qui elle partage sa vie depuis leur rupture. Après 25 ans de vie commune et 2 enfants, dont un adolescent de 14 ans, Jean-pierre.A, ne se fait pas à cette séparation. Entre dépression et alcool, il accumule les mauvais choix. Son ex-compagne a d'ailleurs décidé de ne plus le voir depuis quelques mois, d'où cette intrusion à son domicile.



Ce soir-là, malgré diverses tentatives il ne peut voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Qu'à cela ne tienne, fortement alcoolisé, il retourne à sa voiture, prend un bidon d'essence et met le feu à la mini pèle d'une valeur de 45 000€ qui se trouve très proche de la maison. Pris de remords, il revient et tente d'éteindre l'incendie. Résultat, il finit brûlé à la main droite et la mini pèle est entièrement calcinée. Il se rend le lendemain au commissariat pour tout expliquer. On lui dit alors de ne pas s'inquiéter, car les gendarmes prendront contact avec lui. Chose faite le 1er juillet où il est placé en garde à vue.



Déjà sur le coup d'une condamnation pour incendie dans une chambre de l'hôpital de Saint-Benoît lors d'un court séjour, pour "attirer l'attention" selon lui, le voilà récidiviste. Pour seule explication de son oeuvre, il dira "je voulais savoir si c'est quelqu'un de bien pour mes enfants, mon fils n'a que 14 ans".



La procureure retient surtout sa détermination à agir et note que "rien ne l'arrête". Elle requiert 10 mois de prison ferme, la révocation d'un sursis de 6 mois et le maintien en détention. Alors que la défense le présente comme "une personne perdue ayant besoin de soins", le tribunal n'a pas été convaincu par le désarroi et les excuses de Jean-Pierre, qui prend au passage, 18 mois ferme avec maintien en détention.



Regis Labrousse





