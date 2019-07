A la Une . Jacquie et Michel viennent caster 3 Réunionnais pour un tournage X Trois Réunionnais seront retenus par la boîte de production Jacquie et Michel pour participer à un week end événementiel en novembre. Le gros lot : tourner une scène X avec des actrice confirmées !





Localement, c’est Mister Charly qui est aux commandes de ce casting original. "En novembre, la boîte échangiste L’Ambigu fête son anniversaire", explique Mister Charly. "L’idée de créer un événement inédit a germé il y a quelques mois. J’organise déjà des soirées Fantasia et Dorcel pour du clubbing avec du produit assez soft, érotique. Mais là, ça sera le cran au-dessus, avec du X", ajoute celui qui possède déjà les cartes Playboy et Dorcel à La Réunion.



"Ils pourront déboîter (sic) les deux actrices X invitées"



Pour être originale, l’idée est effectivement originale. Ecoutez plutôt : le jury sélectionnera trois jeunes hommes qui auront le droit à une partie de plaisir avec des hardeuses officielles Jacquie et Michel. La scène se déroulera au club libertin L’Ambigu, situé à la Souris Chaude. Les scènes X seront filmées. Les trois candidats retenus devront donc accepter les termes d’exploitation de la captation. Le public qui viendra fêter l’anniversaire du club pourra regarder le tournage, mais ne sera pas filmé, explique Charly, discrétion oblige…



Les critères de sélection sont fidèles à ce qu’on peut attendre de ce genre de soirées. "Les candidats doivent avoir au moins 21 ans et être en possession de tous leurs moyens. Ensuite, ils pourront démonter les deux actrices X invitées", en rigole Mister Charly.



Plus sérieusement, des tests HIV ​et préservatifs obligatoires seront requis avant de tourner les fameuses scènes. Le casting est donc désormais ouvert.



Cet événementiel s’inscrit dans une ribambelle de rendez-vous coquins qui auront lieu à partir d’octobre dans le cadre du festival de l’Ivresse et de la Luxure. Ces soirées au B4 à Saint-Pierre et au Mahé à Saint-Denis verront la venue de playmates officielles de Playboy Europe, annonce d’ores et déjà l’organisateur d’événementiels. Il y aura notamment deux soirées 100% filles en dîners-spectacle avec la team Sheppendells Fantasia.



Nous aurons l’occasion d’en reparler à l’approche de l’événement...



Pour le casting, ça se passe ici : La célèbre boîte de production de films pour adultes "Jacquie et Michel" débarque à La Réunion. Trois heureux jeunes hommes auront la chance de "faire des câlins" à deux hardeuses professionnelles. Le casting péi est lancé. La soirée hot aura lieu le week-end des 15 et 16 novembre.Localement, c’est Mister Charly qui est aux commandes de ce casting original. "En novembre, la boîte échangiste L’Ambigu fête son anniversaire", explique Mister Charly. "L’idée de créer un événement inédit a germé il y a quelques mois. J’organise déjà des soirées Fantasia et Dorcel pour du clubbing avec du produit assez soft, érotique. Mais là, ça sera le cran au-dessus, avec du X", ajoute celui qui possède déjà les cartes Playboy et Dorcel à La Réunion.Pour être originale, l’idée est effectivement originale. Ecoutez plutôt : le jury sélectionnera trois jeunes hommes qui auront le droit à une partie de plaisir avec des hardeuses officielles Jacquie et Michel. La scène se déroulera au club libertin L’Ambigu, situé à la Souris Chaude. Les scènes X seront filmées. Les trois candidats retenus devront donc accepter les termes d’exploitation de la captation. Le public qui viendra fêter l’anniversaire du club pourra regarder le tournage, mais ne sera pas filmé, explique Charly, discrétion oblige…Les critères de sélection sont fidèles à ce qu’on peut attendre de ce genre de soirées. "Les candidats doivent avoir au moins 21 ans et être en possession de tous leurs moyens. Ensuite, ils pourront démonter les deux actrices X invitées", en rigole Mister Charly.Plus sérieusement, des tests HIV ​et préservatifs obligatoires seront requis avant de tourner les fameuses scènes. Le casting est donc désormais ouvert.Cet événementiel s’inscrit dans une ribambelle de rendez-vous coquins qui auront lieu à partir d’octobre dans le cadre du festival de l’Ivresse et de la Luxure. Ces soirées au B4 à Saint-Pierre et au Mahé à Saint-Denis verront la venue de playmates officielles de Playboy Europe, annonce d’ores et déjà l’organisateur d’événementiels. Il y aura notamment deux soirées 100% filles en dîners-spectacle avec la team Sheppendells Fantasia.Nous aurons l’occasion d’en reparler à l’approche de l’événement...Pour le casting, ça se passe ici : onditmerciqui974

Zinfos974 Lu 1076 fois





Dans la même rubrique : < > Disparition inquiétante : Sans nouvelles de Christian Dijoux depuis le 13 juillet "Je vais vous tuer, vous allez mourir avec moi"