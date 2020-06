Municipales 2020 Jacquet Hoarau répond à Nathalie Bassire

Nathalie Bassire a indiqué ce mardi avoir été victime d'une "tentative d'intimidation" de la part du premier adjoint au maire, Jacquet Hoarau. Des accusation que l'homme politique réfute, accusant la candidate au Tampon de "déclarations mensongères" et "diffamatoires". Voici son communiqué : Par Amandine Dolphin - Publié le Mardi 23 Juin 2020 à 18:17 | Lu 221 fois

"Au cours du débat radiophonique organisé le mardi 23 juin 2020 par Réunion La Première, Madame Nathalie BASSIRE m’a gravement mis en cause en formulant des accusations diffamatoires à mon égard. Ces déclarations mensongères portent atteinte à mon intégrité et à ma probité.



A l’issue du débat, je suis allé voir Madame BASSIRE afin de lui faire part de ma désapprobation et lui indiquer que je refuse d’être utilisé et sali à des fins purement électoralistes.



L’attitude de Madame Nathalie BASSIRE est totalement inacceptable. Je respecte madame BASSIRE et je lui demande de me respecter.

Je regrette de constater qu’elle abaisse le niveau de la campagne électorale en utilisant des arguments abjects et infondés."



Jacquet HOARAU



