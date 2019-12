Jacques de Chateauvieux éjecté, les actionnaires privés de la société Bourbon perdent tout

Le groupe Bourbon, spécialiste des services maritimes au secteur pétrolier, est en redressement judiciaire depuis le 7 août dernier.



Au cours du mois de novembre, quatre offres avaient été déposées mais seule celle des créanciers a été retenue. Cette offre émane de la Société phocéenne de participation (SPP) qui fédèrent les créanciers représentant 75% de la dette du groupe.



Le PDG lui-même, le Réunionnais Jacques de Chateauvieux, a pris la décision de retirer son offre. En effet, le groupe avait accumulé des dettes à plus de 2,5 milliards d'euros, dues en partie à la réduction des investissements de ses clients.



La SPP souhaite acquérir la totalité des actifs et convertir 1,4 milliard d’euros de cette dette en capital. Selon les créanciers, Bourbon pourrait ainsi préserver ses 8 200 employés et les banques pourraient obtenir 93% du capital du groupe.



La SPP devient actionnaire majoritaire



"La décision du tribunal, si elle était favorable à l'offre de la SPP, conduirait à la liquidation de la société cotée Bourbon Corporation et à une perte totale pour les actionnaires et les porteurs d'obligations", avait déclaré Jacques de Chateauvieux dans un communiqué en décembre dernier.



L'unique offre est passée devant le tribunal de commerce de Marseille le 10 décembre dernier. Mais ce dernier a choisi de mettre en délibéré sa décision à ce lundi 23 décembre.



Le tribunal a donc rendu sa décision aujourd'hui. Ce sont les principaux créanciers du groupe qui deviennent actionnaires majoritaires. Le transfert des actifs aura lieu à compter du 2 janvier 2020.