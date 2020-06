Municipales 2020 Jacques Técher retrouve le siège de maire 19 ans plus tard

Jacques Técher, candidat de la gauche à Cilaos, s’installe à la mairie. Par Christelle Boyer - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 21:37 | Lu 1934 fois

Avec 55,42 voix remportées, Jacques Técher retrouve la mairie du cirque de Cilaos. L’ancien maire de la ville aux thermes (1995-2001) s’est imposé face au maire sortant, Paul Franco Técher, qui a rassemblé 41,03 de voix et Olivier Picard 3,55 de voix.



En 1995, soutenu par le PCR, Jacques Técher devient l’édile de la ville et perd en 2001 face au médecin Paul Franco Técher.



Au jeu des chaises musicales, Jacques Técher remporte cette fois-ci la victoire.