Jacques Técher alerte le procureur sur des distributions de colis "à visée électoraliste" à Cilaos

Le candidat à la mairie de Cilaos dénonce des livraisons massives de colis alimentaires par des colistiers du maire-candidat, qu'il affirme être à visée électoraliste. Par Sarah Minatchy - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 18:21





Il fait état de distribution de 2000 colis durant le confinement, "ce qui représente en nombre près de la moitié des habitants de la commune de Cilaos". Le candidat indique que les distributions sont effectuées par des colistiers de Paul Franco Técher, les nommant tous les six. Il affirme craindre que les distributions de colis alimentaires soient l'occasion pour les prétendants à un siège au conseil municipal de récupérer des procurations ou d'exercer des pressions en vue d'obtenir des voix au second tour des municipales.



Dans un courrier adressé au procureur général, le candidat à la mairie de Cilaos Jacques Técher indique avoir porté plainte auprès du procureur de Saint-Pierre, à deux reprises et sans effet. Une première plainte a été déposée le 24 avril, une seconde le 3 mai, et cette fois, Jacques Técher s'adresse au procureur général dans une lettre adressée ce matin. Il fait état de distribution de 2000 colis durant le confinement, "ce qui représente en nombre près de la moitié des habitants de la commune de Cilaos". Le candidat indique que les distributions sont effectuées par des colistiers de Paul Franco Técher, les nommant tous les six. Il affirme craindre que les distributions de colis alimentaires soient l'occasion pour les prétendants à un siège au conseil municipal de récupérer des procurations ou d'exercer des pressions en vue d'obtenir des voix au second tour des municipales. Selon Jacques Técher, 300 colis sont livrés chaque semaine, par des colistiers, malgré la fin du confinement. Le candidat, arrivé en tête au premier tour, craint une altération de la sincérité du scrutin. C'est une nouvelle affaire de soupçon d'achats de voix pour ces municipales, après la création de 24 postes de titulaires entre les deux-tours.