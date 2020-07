A la Une .. Jacques Picard, le "gardien du volcan", n'est plus

Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 8 Juillet 2020 à 12:17

Jacques Picard est décédé ce mercredi matin à l'âge de 80 ans. Celui que l'on surnommait "le gardien du volcan" a grandement contribué à faire connaître le site du Piton de la Fournaise, dont l'accès était très compliqué avant la construction de la route.



Pendant près de 40 ans, Jacques Técher, responsable du Gîte du Pas de Bellecombe jusqu'en 2000, a guidé et informé les curieux désireux de connaître de plus près le Piton de la Fournaise.



En mars dernier, l’Observatoire volcanique du Piton de la Fournique a baptisé le cône volcanique de l’éruption du 10 au 16 février "Piton Jacques Picard". Un bel hommage qui permettra de ne pas oublier cette figure emblématique, qui avait à cœur de partager ses connaissances.





