Jacques Picard, Gardien volcan, pour l’éternité…

Le petit Jacques est né et a grandi à la Grande Ferme, avec son frère, Jean-Claude, sa mère Léoda et son père Séraphin. Chez les Picard, comme chez de nombreuses familles de la Plaine des Cafres, le Volcan était un gagne-pain: ils étaient quelques uns, guide et porteurs à louer sleurs services aux excursionnistes qui se hasardaient sur les pentes de la Fournaise. En ce temps-là, point de route reliant la Plaine des Cafres au Volcan, mais un sentier, le brouillard, l'aventure... C’était au temps où le volcan se méritait.



Après son service militaire en Algérie, Jacques retrouve la Plaine des Cafres et se marie en 1963. Il se lance dans l'élevage aux côtés de son père, jusqu'en 1964, puis participe à la construction de la route du volcan, entamée depuis 1957 et qui avance à petits pas. Il faudra dix années de travaux pour que la piste arrive jusqu'à Bois Ozoux. Il faudra attendre 1969 pour qu'elle soit asphaltée jusqu'au piton Textor et ce n'est qu'en 1972 que la piste arrivera jusqu'au gîte.

En 1964, l'ONF décide d'agrandir le gîte édifié en 1948, qui a lui-même succédé à deux autres bâtisses, construites au début des années trente, détruites et reconstruites au début des années quarante. Jacques officie en qualité de tailleur de pierre et de scieur de long, le bois étant prélevé dans la forêt en contrebas du gîte, dans le Cassé de la Rivière de l'Est.

En 1966, l'ancien gîte comporte désormais une salle à manger et une petite case pour un gardien...qui reste à recruter. Conditions requise par l'ONF pour ce poste: être en couple et ne pas avoir d'enfant. Jacques postule et sa candidature est acceptée. Le 13 décembre 1966, il emménage avec sa femme, Nicole et entre en fonction officiellement au 1er janvier 1967.