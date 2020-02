Jacques NIVET, monsieur météo , s'en est allé rejoindre le ciel

Jacques Nivet doit cette appellation au fait que, dans les années 70-8O, il présentait souvent les prévisions météo du week end à la télévision le vendredi soir..



C'est lui qui a illustré ses commentaires, au début, de photos satellites, accompagné de sa fameuse baguette nickelée.



Bien sûr, seuls les moins jeunes s'en souviennent. Mais il a marqué l'histoire de l'audiovisuel péï.



Jacques NIVET, a effectué son service militaire dans l'escadrille Normandie Niemen, alors basée à Oran la Sénia, en Algérie .

C'est là qu'il s'est intéressé à la météo.



De retour en France métropolitaine, il passe le concours d'entrée à l'école de la météorologie.



Alors, il est muté à Oran la Sénia....Il n'y a pas de hasard . Sa place était là !



Il a rencontré alors Gisèle Vidal qu'il épousa, et dont il aura trois enfants .



Ce parisien d'origine bretonne a vite fait d'adhérer à la cause de l'Algérie Française.. Il était devenu Pied Noir !



Réserviste de l'armée française, il fut enrôlé dan les Unités Territoriales, créées pour renforcer les forces militaires en place, durant les "évènements" !



A ce titre , il est reconnu ancien combattant, décoré.



Mais sa vie ne s'arrête pas là.



Durant son séjour à Oran, il choisit, avec l'accord de son épouse , de partir en expédition dans les TAAF en 1959. Kerguélen était sa destination . Et c'est au dernier moment qu'il apprit que la relève ne se ferait pas au bout d'un an, faute de Marion Dufresne 1, navire chargé des rotations dans les TAAF , mais au bout de deux ans. : 59-60 .



Imaginez trente hommes vivants isolés , habitant dans des baraquements métalliques "fillod", durant si longtemps , dans des conditions de vie minimales et dans le froid permanent !



C'est durant son séjour hivernal qu'il a érigé, avec son ami prêtre ouvrier, "Notre Dame des Vents", Vierge la plus australe de France.



De retour à Orani, à l'Indépendance, il fut muté comme chef de la station météo de l'aérodrome de Tontouta ,en Nouvelle Calédonie, en 63. Le voyage se fit en bateau.45 jours de mer ! Tontouta, alors, c'était la désolation.



A la fin de son séjour calédonien, il fut muté à la Réunion.Nous y sommes venus avec le bateau le Pierre Loti en mai 68, un des derniers bateaux assurant la liaison avec la mère patrie.



A la Réunion une nouvelle vie.



Les missions dans les îles éparses....... Elles n'avaient pas le "confort" d'aujourd'hui.



Jacques Nivet aimait être seul avec lui même. La réflexion qu'engendre cette solitude volontaire lui convenait .Oh, il n'était pas un solitaire. Mais .Il était bien dans ces îles. Il contemplait souvent le ciel nocturne, amoureux connaisseur des étoiles.



Il s'est investi aussi dans l'humanitaire avec le Lion's Club Perle Australe. Le dépistage du diabète notamment.



Il aimait le ciel au point de le tutoyer alors qu'il pilotait en privé à l'aéroclub Roland Garros.



Il a dû quitter La Réunion quelques temps, car, après avoir gravi tous les échelons du métier, il a été muté comme officier ingénieur à la base aérienne de Metz Frescaty et puis, ensuite, à Istres.



Dès qu'il a pu, il est revenu à la Réunion au centre météorologique du Chaudron;



Aujourd'hui, Jacques Nivet n'est plus. Il a rejoint ce ciel qu'il a tant observé, ses nuages, et ses étoiles si belles et si mystérieuses.



Papa, tu vas rejoindre Maman qui t'attend là haut dans les étoiles, Et lorsque je verrai une étoile filante, ma pensée vous accompagnera.