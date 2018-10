Jacques Durand est le nouveau directeur général de la SIDR

Le conseil d’administration de la SIDR s'est réuni ce jeudi 4 octobre. À l'ordre du jour, la nomination de son nouveau directeur général. C'est Jacques Durand qui succède à Bernard Fontaine. Une nomination qui prend effet à compter de ce jour.



"Présent dans l’entreprise comme directeur général délégué depuis le 1er juillet 2018, ce dirigeant dans l’âme est doté d’une expérience éprouvée et reconnue des problématiques et des métiers du logement et de l’aménagement", indique la SIDR.



Jacques Durand intègre le groupe Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dès 1990. En près de 30 années, il occupe différents postes de directeur général de SEM et de sociétés HLM et développe une solide culture d’entreprise. De 2010 à 2017, il dirige des établissements du groupe CDC Habitat (ex SNI) dans le sud de la France (Marseille, Toulouse, Montpellier). Avec un double cursus d'ingénieur à l’INSA en génie civil et de thermicien, sa formation se complète à l'Institut d'études juridiques « urbanisme et construction » de l’Université de sciences sociales de Toulouse.



"Cette nomination est un honneur pour moi et j’entends relever avec détermination les nombreux défis qui m’attendent. Prioritairement, la SIDR doit redevenir un bailleur exemplaire pour ses 26 000 clients. Parallèlement, j’entends que sa stratégie foncière, patrimoniale et de développement se reconstruise en partenariat étroit avec les collectivités. Cette ambition que je porte est naturellement celle de notre actionnaire principal CDC Habitat. Son accomplissement nécessitera la mobilisation de tous les collaborateurs autour d’un nouveau projet fédérateur et respectueux du dialogue social, au principal service de la satisfaction de tous nos clients", déclare le nouveau DG de la SIDR.