A la Une . Jacques Billant salue tous les personnels de santé et les forces de l'ordre

​Ils ont veillé toute la nuit pour assurer votre sécurité et l’ont fait sans relâche durant l’année écoulée, les services de santé et des forces de l’ordre ont reçu hier soir la visite du préfet. Par LG - Publié le Samedi 1 Janvier 2022 à 06:24

Jacques Billant a effectué la nuit dernière la traditionnelle rencontre des équipes de garde des services de secours, d’urgence et de sécurité. Une façon, alors que toute La Réunion réveillonne, de saluer le travail des femmes et des hommes qui assurent une veille pour garantir la sécurité durant la nuit de la Saint-Sylvestre mais aussi toute l’année.



Après un échange à partir de 18H, avant leur vacation de nuit, avec les équipes du centre d'Information et de Commandement de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) au commissariat Malartic, Jacques Billant s’est rendu au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) situé rue Monthyon pour échanger avec les effectifs du centre de traitement de l’alerte.



Une trentaine de minutes plus tard, direction la Caserne de Saint-Denis où le préfet a salué les sapeurs-pompiers dont une partie est intervenue sur l’incendie de Montgaillard.



Epidémie : les professionnels de santé s'apprêtent à vivre encore une année intense



Vers 20H, Jacques Billant a rendu visite au centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie, centre névralgique du Commandement de la gendarmerie situé à Caserne Vérines.



Enfin, 2021 s’achevant dans la même tonalité que 2020 sur le front de l’épidémie de Covid, le passage du préfet au Centre hospitalier universitaire a eu une résonance toute particulière.



Jacques Billant est ainsi passé au sein du centre de régulation du SAMU. L’occasion d’une rencontre avec les personnels du secteur Covid et du secteur des urgences du CHU Bellepierre. A travers eux, c'est l’effort fourni par tous les professionnels de santé de La Réunion qui a été salué.