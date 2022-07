La grande Une Jacques Billant remplacé par Jérôme Filippini

Le Bulletin Quotidien révèle aujourd'hui un possible changement à venir à la préfecture de La Réunion. L'index quotidien de la presse française indique que le préfet actuel pourrait prochainement partir pour le Pas-de-Calais et être remplacé par le préfet de l'Eure. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 10:49





Le préfet de La Réunion avait lui-même assuré qu' Le Bulletin Quotidien est un index quotidien payant de la presse française. L'édition du jour évoque les évènements officiels à venir mais aussi les possibles transferts et nominations.Les rumeurs sont persistantes quant à un prochain départ de Jacques Billant . Il est l'un des préfets modernes à la plus longue longévité et a dû faire face à de très nombreuses crises dont plus récemment celle de la convention canne où il a eu un rôle primordial pour arriver à une signature . Son intervention a été saluée par l'ensemble des acteurs de la filière.Le préfet de La Réunion avait lui-même assuré qu' il n'était pas prêt de quitter notre île car le ministre délégué aux Outre-mer lui avait déjà donné une nouvelle mission sur la lutte pour le pouvoir d'achat.

Le Bulletin Quotidien explique que Louis Le Franc vient d'obtenir la direction du cabinet de Caroline Cayeux, ministre chargée des Collectivités territoriales ainsi qu'un poste de directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. L'homme va donc mettre fin à ses fonctions de préfet du Pas-de-Calais qu'il occupait depuis mi-2020.



L'index quotidien de presse française assure que parmi les noms qui circulent pour son remplaçant figurent celui de Jacques Billant, préfet de La Réunion. Le Bulletin Quotidien s'avance même sur le nom du possible remplaçant de notre préfet, s'il venait à s'en aller.



Jérôme Filippini serait pressenti pour devenir préfet de La Réunion. Il est actuellement préfet de l'Eure et conseiller maître à la Cour des comptes. L'homme de 54 ans a été à l'ENS et est diplômé d'études politiques de Paris. Il est aussi titulaire d'une maîtrise en philosophie et d'un diplôme approfondi de géopolitique.



Il a été tout à tour secrétaire général adjoint, avocat général et secrétaire général de la Cour des Comptes. Jérôme Filippini a aussi été directeur général de la modernisation de l'Etat au ministère de la Réforme de l'Etat, mais aussi de la Décentralisation et de la Fonction publique.