A la Une . Jacques Billant reconduit les mesures de restrictions et réinstaure le motif impérieux

C'est ce vendredi que le préfet de La Réunion devait annoncer ou confirmer les mesures de lutte contre la Covid-19. En attendant l'effet de la campagne de vaccination dans notre île, Jacques Billant a d'emblée reconduit et sans surprise les mesures de lutte déjà en vigueur ces derniers mois pour contenir la propagation du Coronavirus. Il a précisé les annonces de Jean Castex hier soir mais surtout annoncé le retour des motifs impérieux entre Mayotte et notre territoire pour tenter de maîtriser l'entrée du variant sud-africain. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 à 17:01 | Lu 5872 fois



Covid et vacances: cocktail explosif pour la rentrée

Si la situation reste sous contrôle à La Réunion et à une semaine de la rentrée (



Les mesures reconduites jusqu’au 31 janvier



Parmi elles : l'obligation du port du masque pour toute personne âgée de 11 ans et plus circulant à pied sur la voie publique, l'interdiction des rassemblements et activités de plus de 6 personnes ou dans les lieux publics, l'interdiction des piques-niques, l'interdiction de danser dans les établissements recevant du public, l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique ou encore l'interdiction des fêtes privées dans les établissements recevant du public. Ces mesures sont reconduites "pour répondre au premier enjeu", celui des retours de vacances.



"Il nous faut prendre de nouvelles mesures" entre La Réunion et Mayotte



Face au risque que fait peser l'introduction du variant sud-africain sur notre territoire, et au vu des interactions entre les Comores, Mayotte et La Réunion, "il nous faut prendre de nouvelles mesures".



"Ce qui va changer à compter du lundi 18 janvier : le motif impérieux devient obligatoire pour les déplacements entre entre La Réunion et Mayotte et entre Mayotte et La Réunion. Le motif impérieux doit être d’ordre personnel, familial, de santé ou professionnel, entre La Réunion et Mayotte et entre Mayotte et La Réunion", précise-t-il en ajoutant que les voyageurs "devront renseigner une attestation déclarative justifiant du motif de leur déplacement entre les deux territoires et la compléter de documents justificatifs".



Un test RT-PCR exigé vers la métropole



Par ailleurs, on l'a appris hier, un test covid négatif est désormais exigé pour les voyageurs en partance pour la métropole



Concernant les voyages vers la métropole, le préfet précise l’annonce gouvernementale d’hier soir en signalant que c’est bien un dépistage virologique de type RT-PCR (et non antigénique) qui sera exigé à compter de lundi prochain pour pouvoir se rendre en métropole depuis La Réunion. En plus de cette obligation, le préfet invite vivement les voyageurs à se maintenir en septaine après leur voyage. "C’est une incitation citoyenne. C’est un engagement citoyen qui est demandé à la population", peut-il simplement exhorter puisqu’il ne s’agit que d’une recommandation.



La remise en place de cet arsenal est justifié, selon les autorités sanitaires, par le souhait d'éviter des mesures encore plus restrictives, à commencer par un couvre-feu ou pire demain, un retour du confinement, sachant que le variant sud-africain se caractérise par une transmissibilité accrue par rapport à la souche initiale du Covid-19.



Le séquençage possible ici au lieu d'être expédié vers un labo métropolitain



"La vigilance reste absolument de mise. Il faut garder ce sens civique qui me permet de ne pas appliquer à La Réunion le couvre feu qui va être appliqué en métropole dès demain", met en garde le préfet.



"À partir de lundi prochain, nous serons en capacité de faire un séquençage de la souche du virus dans un laboratoire à La Réunion, que ce soit du variant sud-africain ou du variant anglais", s'en félicite le Dr François Chièze, directeur de la Veille et de la Sécurité Sanitaire à l'Agence régionale de santé. Cette grande première est "une différence majeure" si l'on compare avec les 8 à 10 jours qu'il aurait fallu si les échantillons devaient être envoyés en métropole. Ici, dès lundi, les résultats pourront être obtenus en 48 heures.



Sur des images de Baradi Siva Même si la situation sanitaire dans l'île s'est améliorée depuis fin décembre, le retour des vacances scolaires inquiète puisqu'elles ont été marquées en 2020 par une hausse des contaminations.Si la situation reste sous contrôle à La Réunion et à une semaine de la rentrée ( voir le point de situation ), le préfet a, sans surprise, maintenu les mesures déjà connues du grand public et ce jusqu'au 31 janvier.Parmi elles : l'obligation du port du masque pour toute personne âgée de 11 ans et plus circulant à pied sur la voie publique, l'interdiction des rassemblements et activités de plus de 6 personnes ou dans les lieux publics, l'interdiction des piques-niques, l'interdiction de danser dans les établissements recevant du public, l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique ou encore l'interdiction des fêtes privées dans les établissements recevant du public. Ces mesures sont reconduites "pour répondre au premier enjeu", celui des retours de vacances.Face au risque que fait peser l'introduction du variant sud-africain sur notre territoire, et au vu des interactions entre les Comores, Mayotte et La Réunion, "il nous faut prendre de nouvelles mesures"."Ce qui va changer à compter du lundi 18 janvier : le motif impérieux devient obligatoire pour les déplacements entre entre La Réunion et Mayotte et entre Mayotte et La Réunion. Le motif impérieux doit être d’ordre personnel, familial, de santé ou professionnel, entre La Réunion et Mayotte et entre Mayotte et La Réunion", précise-t-il en ajoutant que les voyageurs "devront renseigner une attestation déclarative justifiant du motif de leur déplacement entre les deux territoires et la compléter de documents justificatifs".Par ailleurs, on l'a appris hier, un test covid négatif est désormais exigé pour les voyageurs en partance pour la métropole comme annoncé jeudi soir par le Premier ministre Jean Castex Concernant les voyages vers la métropole, le préfet précise l’annonce gouvernementale d’hier soir en signalant que c’est bien un dépistage virologique de type RT-PCR (et non antigénique) qui sera exigé à compter de lundi prochain pour pouvoir se rendre en métropole depuis La Réunion. En plus de cette obligation, le préfet invite vivement les voyageurs à se maintenir en septaine après leur voyage. "C’est une incitation citoyenne. C’est un engagement citoyen qui est demandé à la population", peut-il simplement exhorter puisqu’il ne s’agit que d’une recommandation.La remise en place de cet arsenal est justifié, selon les autorités sanitaires, par le souhait d'éviter des mesures encore plus restrictives, à commencer par un couvre-feu ou pire demain, un retour du confinement, sachant que le variant sud-africain se caractérise par une transmissibilité accrue par rapport à la souche initiale du Covid-19."La vigilance reste absolument de mise. Il faut garder ce sens civique qui me permet de ne pas appliquer à La Réunion le couvre feu qui va être appliqué en métropole dès demain", met en garde le préfet."À partir de lundi prochain, nous serons en capacité de faire un séquençage de la souche du virus dans un laboratoire à La Réunion, que ce soit du variant sud-africain ou du variant anglais", s'en félicite le Dr François Chièze, directeur de la Veille et de la Sécurité Sanitaire à l'Agence régionale de santé. Cette grande première est "une différence majeure" si l'on compare avec les 8 à 10 jours qu'il aurait fallu si les échantillons devaient être envoyés en métropole. Ici, dès lundi, les résultats pourront être obtenus en 48 heures.



Point de situation du 14 au 15 janvier 2021 :

44 nouveaux cas du 14 au 15/01

9053 guérisons

22 cas en moyenne par jour

52 personnes hospitalisées dont 5 en réanimation



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur