Jacques Billant multiplie les groupes de travail pour "préparer notre plan réunionnais sur l'après 11 mai"

Jacques Billant vient de dévoiler le calendrier qui amènera le département de La Réunion vers l'après 11 mai.



S'il affirme que ses discussions n'ont jamais cessé avec les élus locaux depuis des semaines, le dialogue doit aller plus loin "pour préparer notre plan réunionnais sur l'après 11 mai."



Le 7 mai, le préfet réunira pour la première fois une toute nouvelle instance, le comité local de mise en oeuvre du déconfinement. Ce comité sera l'émanation de 4 grandes enceintes et de multiples groupes de travail qui se réuniront en tout début de semaine, annonce-t-il, avant de détailler les instances participant à ce tour de table géant.



Il y aura ainsi une instance de dialogue sur la reprise économique réunissant mercredi après-midi prochain organisation patronale et de salariés, ainsi que les chefs de fil des huit groupes sectoriels de continuité de l'activité économique.



"Tous les sujets ne seront pas mis sur la table"



Le préfet animera également l'instance de dialogue avec la communauté médicale le mardi 5 mai, le comité de gouvernance avec les élus locaux (mardi après-midi) et le conseil départemental de l'éducation nationale avec une séance exceptionnelle avec le recteur mercredi matin.



"De quoi et comment échangeront nous dans ces instances ? Nous travaillerons d'abord de façon progressive et prudente, par pallier de 3 semaines, pour avoir toujours un temps d'observation et de contrôle sur l'épidémie", a-t-il annoncé, avant d'évoquer la question critique de l'aéroport Roland Garros, point d'entrée principale du coronavirus depuis le début de l'épidémie.



Le préfet prévient tout de même, devant l'impatience qui gagne certains professionnels de différents secteurs, au cours de cette première séquence qui s'ouvre jusqu'au 2 juin, celle du déconfinement, "tous les sujets ne seront pas mis sur la table", précise-t-il, confirmant que certains secteurs seront ainsi jugés prioritaires, dans la droite ligne du calendrier national de déconfinement dévoilé par le Premier ministre en début de semaine.



Ainsi, parmi les sujets considérés comme remis à une autre séquence, il y a la réouverture totale de l'aéroport. "Je préfère vous dire que La reprise complète du trafic aérien ne sera pas d'actualité", a-t-il ainsi annoncé. "Il n'est pas question non plus de discuter des grands rassemblements", ajoute-t-il.



Par contre, dans cette première séquence de groupes de travail qui s'ouvre à compter de lundi prochain, priorité est donnée à établir les protocoles sanitaires permettant un retour progressif à une vie sociale et d'échanges commerciaux en sécurité.



"Ce qui sera sur la table, par contre, ce seront les modalités pratiques du déconfinement : les modalités de notre vie sociale, quel accès aux jardins, aux espaces naturels, aux loisirs, à la plage, aux sites de pique-nique, aux sites religieux, quel plan dans les transports en commun, de la manière de travailler et avec quels nouveaux horaires, avec quel cahier des charges, quelle reprise des commerces ?", liste-t-il l'immense défi qui attend l'autorité publique qu'il dirige, entourée des représentants des secteurs économiques et sociaux.