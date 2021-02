A la Une . Jacques Billant envisage clairement la mise en place d'un couvre-feu généralisé "dans les prochains jours"

Dans un entretien accordé jeudi soir à nos confrères de Réunion La 1ère, le préfet de La Réunion Jacques Billant a fait un point sur la situation sanitaire dans l’île. Il envisage très clairement "dans les prochains jours" la mise en place d’un couvre-feu généralisé "à l’ensemble des communes du département".

Sur les manifestations du début de semaine à l’aéroport Roland-Garros pour réclamer sa fermeture, Jacques Billant a été très clair sur le sujet. "Il n’y aura pas de fermeture de l’aéroport", insiste-t-il, "cela n’a jamais été d’actualité". Si la grande majorité des contaminations sont autochtones, "le variant lui est arrivé par l’aéroport" lui a rappelé Jean-Marc Collienne. À la question "il y a-t-il encore des failles à l’aéroport ?" le préfet n’a ni confirmé ni infirmé. "Les contrôles ont déjà été renforcés, ils sont stricts (…) Mais ces contrôles ont des limites car il faut du temps pour contrôler la nature des motifs impérieux qui sont présentés et c’est tout le sens de la nouvelle mesure qui a été prise".



Sur la question des évacuations sanitaires, notamment en provenance de Mayotte, département français le plus touché par l’épidémie, Jacques Billant a déclaré que les capacités d’accueil d’EVASAN avaient été renforcés ces derniers jours. "À ce jour, je peux dire que nous ne sommes pas saturés, on augmente les capacités pour accueillir les patients mahorais tout en poursuivant les soins urgents des Réunionnais", assure-t-il. Néanmoins, si la limite concernant le taux d’occupation des lits est franchie, "on procéderait à des évacuations sanitaires vers l’Hexagone". "Sachez qu’on s’y prépare dès aujourd’hui". Après Saint-Louis, Saint-Leu, La Possession et Le Port la semaine dernière, un couvre-feu est depuis hier soir entré en vigueur sur les communes de Sainte-Suzanne, Salazie et L'Etang-Salé afin de freiner la propagation de l’épidémie.Si pour l’heure, ces 7 communes connaissent des mesures de restrictions de déplacement entre 22h et 5h du matin, les 17 communes restantes pourraient également connaître un couvre-feu pour freiner l’épidémie, qui connaît un fort rebond suite à l’apparition des variants, notamment sud-africain. Interrogé par Jean-Marc Collienne sur l'antenne de La 1ère , le préfet a en effet indiqué que "la cohérence départementale de la mesure, c’est-à-dire l’extension de la mesure de couvre-feu à 22h à l’échelle de la région Réunion va se poser, nous en avons discuté avec les maires". Ce couvre-feu est envisageable "dans les prochains jours" insiste Jacques Billant, "si le nombre de communes avec un taux d’incidence supérieur à 100 cas pour 100 000 habitants continue de grimper".Sur les manifestations du début de semaine à l’aéroport Roland-Garros pour réclamer sa fermeture, Jacques Billant a été très clair sur le sujet. "Il n’y aura pas de fermeture de l’aéroport", insiste-t-il, "cela n’a jamais été d’actualité". Si la grande majorité des contaminations sont autochtones, "le variant lui est arrivé par l’aéroport" lui a rappelé Jean-Marc Collienne. À la question "il y a-t-il encore des failles à l’aéroport ?" le préfet n’a ni confirmé ni infirmé. "Les contrôles ont déjà été renforcés, ils sont stricts (…) Mais ces contrôles ont des limites car il faut du temps pour contrôler la nature des motifs impérieux qui sont présentés et c’est tout le sens de la nouvelle mesure qui a été prise".Pour rappel, le préfet pourra refuser la venue de certains voyageurs en provenance de Mayotte Sur la question des évacuations sanitaires, notamment en provenance de Mayotte, département français le plus touché par l’épidémie, Jacques Billant a déclaré que les capacités d’accueil d’EVASAN avaient été renforcés ces derniers jours. "À ce jour, je peux dire que nous ne sommes pas saturés, on augmente les capacités pour accueillir les patients mahorais tout en poursuivant les soins urgents des Réunionnais", assure-t-il. Néanmoins, si la limite concernant le taux d’occupation des lits est franchie, "on procéderait à des évacuations sanitaires vers l’Hexagone". "Sachez qu’on s’y prépare dès aujourd’hui".