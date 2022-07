A la Une . Jacques Billant : "Mon départ n'est pas à l'ordre du jour"

Le préfet de La Réunion répond aux rumeurs qui l'annoncent sur le départ. Jacques Billant assure que le ministre délégué des Outre-Mer lui a donné une feuille de route pour les semaines à venir. Par SF - BS - Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 à 18:48





"Je suis toujours là et bien là ! Il y a des rumeurs. Mais pour le moment, mon départ n'est pas à l'ordre du jour", assure le préfet de La Réunion.



Jacques Billant répond par ailleurs aux rumeurs qui affirmaient que la signature de la convention canne était un élément clé qui lui permettrait de quitter ses fonctions à La Réunion : "Je suis content d'avoir abouti avant mon départ, mais d'avoir abouti à permettre le démarrage de la campagne sucrière 2022 parce qu'on était dans une course contre la montre."



Le plus haut représentant de l'Etat à La Réunion évoque aussi les tâches qui lui ont été confiées : "J'ai une nouvelle feuille de route sur laquelle je vais m'engager dès la semaine prochaine", indique Jacques Billant au sujet de la transformation agricole. Le ministre délégué des Outre-Mer a évoqué le déploiement d'une aide supplémentaire pour la diversification de l'agriculture sur l'île.



"Heureux de l'accord"



"Cette négociation a commencé il y a plusieurs mois déjà. Elle avait du mal à aboutir. Les parties m'ont demandé d'assurer la médiation en préfecture et c'est ce que j'ai fait ces dernières semaines en animant les réunions. Je suis particulièrement heureux d'avoir abouti à cet accord qui nous permet de consolider la filière canne-sucre-énergie-rhum à La Réunion", commente Jacques Billant.



