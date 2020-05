La grande Une Jacques Billant : "Avec la reprise de la quasi totalité des activités, le virus aura davantage l’occasion de circuler"

Trois semaines après la levée du confinement, Jacques Billant, préfet de La Réunion, présente la stratégie locale de déconfinement. L'occasion notamment de dresser le bilan des mesures de lutte contre le Coronavirus COVID-19. Parmi les points cruciaux de cette lutte demeure l'aéroport, principale porte d'entrée du virus. Découvrez toutes les annonces du préfet de La Réunion lors de sa prise de parole 24 heures après celle du Premier ministre. Attention au relâchement, prévient Jacques Billant, "avec la reprise de la quasi totalité des activités, le virus aura davantage l’occasion de circuler". Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 18:31 | Lu 907 fois





Pas de dégradation sanitaire à La Réunion après trois semaines de déconfinement



"Nous ne constatons pas de dégradation sanitaire et l’épidémie demeure maîtrisée à La Réunion. C’est donc avec sérénité que nous pouvons aborder cette phase 2 du confinement", entame-t-il, satisfait, son allocution.



Le préfet continue d’en appeler au "bon sens et à la responsabilité individuelle" pour continuer de lutter contre la propagation du virus. "Ces protocoles sanitaires qui se multiplient grâce à l’effort des acteurs économiques (…), en plus des gestes barrière, rappellent que nous avons tous un rôle à jouer dans leur application constante et rigoureuse. Chaque citoyen est un maillon de cette chaîne qui, demain, doit faire rempart contre la maladie. Avec la reprise de la quasi totalité des activités, le virus aura davantage l’occasion de circuler. Nous devons donc mettre sur sa route encore davantage d’obstacles. C’est un équilibre fragile qu’il nous faut maintenir. Alors quelles seront ces libertés que nous retrouverons à partir du 2 juin ?"



Le motif impérieux pour pouvoir voyager demeure jusqu’au 22 juin, au moins



"Le principe de quatorzaine à l’arrivée a créé un sas de sécurité entre l’Hexagone et La Réunion. Il permet de juguler le flux de passagers à destination de La Réunion. Cette stabilité est un gage de sécurité dans cette manoeuvre de déconfinement", affirme-t-il. Le préfet confirme que la condition de déplacement aérien pour motif impérieux sera maintenue jusqu’au 22 juin, au moins. A ce sujet, la ministre des Outre-mer présentera dans les tout prochains jours la phase 3 du déconfinement sur ce sujet très précis des déplacements entre le continent et les DOM.



Rappelons que depuis le 18 mai, les voyageurs arrivant à La Réunion peuvent émettre le choix entre deux dispositifs pour effectuer leur quatorzaine. Soit ils décident d'être dirigés vers un centre dédié pris en charge par l’État, soit ils décident d'effectuer leur quatorzaine à domicile, avec un suivi téléphonique de l'évolution de leur état de santé. De plus, comme les personnes symptomatiques qui bénéficient d’un dépistage à l’aéroport, les personnes faisant leur quatorzaine à domicile seront également dépistées avant de quitter l’aéroport.



Ce dispositif très lourd pourrait migrer progressivement vers un dispositif plus souple actuellement en phase d'expérimentation.



L'expérimentation du corridor sanitaire pour anticiper sur le prochain horizon du 22 juin



Cette phase 2 du déconfinement est aussi le temps d’expérimenter des nouveaux schémas en anticipation de l’échéance du 22 juin. La mise en place d’un corridor sanitaire et d’un dispositif de quatorzaine adapté sont à l’étude. Un groupe de travail piloté par la Direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) Océan Indien a pu conduire



Parallèlement, le ministère des Outre-Mer a organisé pour un groupe de 40 étudiants réunionnais une quatorzaine en métropole avec un dépistage systématique avant embarquement et un parcours passager spécifique pour les séparer des autres voyageurs. Les services de l’Etat œuvrent de concertation avec les compagnies aériennes pour évaluer la faisabilité et l’efficacité de nouveaux systèmes de protection.



Bars, restaurants et cafés mettront de la distance



"Compte tenu de l'évolution sanitaire, les restaurants, bars et cafés pourront rouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin, mais ils ouvriront avec des restrictions temporaires dans ceux qui se trouvent dans les zones orange", avait annoncé le chef du gouvernement ce jeudi. Une restriction qui ne concerne pas La Réunion en zone verte



Le préfet confirme évidemment cette mesure sur le plan local. "Les bars et les restaurants pourront ouvrir dans un cadre bien strict, avec la condition que la clientèle demeure assise, avec pas plus de dix clients par table, et la mise en place d’une distance d’au moins un mètre entre chaque table."



"Nous travaillons déjà, avec les maires, sur l’extension des terrasses", ajoute le préfet.





Les loisirs



Les campings vacances, les salles de spectacles, de concerts, pourront reprendre leur activité dans le cadre du protocole mis en place par le ministère de la Culture.



La plage redevient libre de toute interdiction. Les pique-niques sont de nouveau autorisés mais en maintenant toujours la distanciation physique, dans la limite de dix personnes et en respectant la distanciation entre les groupes. Plus généralement, "les lieux où nous croisons les gens doivent être des lieux où nous devons porter des masques. Il s’agit de garder cette bonne habitude", approuve-t-il.



Enfin les piscines, les gymnases et les salles de sport pourront rouvrir tandis que les ports collectifs et de contact resteront interdits malgré la phase 2 du déconfinement le 2 juin.



Traitement au cas par cas pour les grands rassemblements



Reléguée au second plan ces dernières semaines, la question de la limitation des événements réunissant plus de 5000 personnes en plein air va de plus en plus se poser dans les prochains mois avec des événement tels que le Grand raid ou le Sakifo. Le préfet affirme qu’à ce stade, aucune interdiction n’est envisagée tant qu’un groupe de travail n’est pas mis en place avec les organisateurs de ces événements. Le préfet a d’ailleurs rappelé à quel point "le Grand raid était important pour l’attractivité de notre territoire."



Il réunira le conseil territorial de la culture afin de faire le bilan de l’effort de l’Etat concernant leur secteur d’activité.



La distribution des masques : phase 2 également



L’Etat a déjà distribué 318.000 masques en tissus pour adultes et 118 000 pour enfants. Les bénéficiaires sont les personnes âgées et présentant un handicap. Pour compléter ce premier plan de distribution, une nouvelle opération se fera à compter de la semaine prochaine avec l’appui des CCAS des mairies. "C’est ainsi que nous obtiendrons le maillage le plus fin", affirme Jacques Billant.



Chômage partiel et chômage préoccupant



"Les mesures gouvernementales ont permis d’éviter un cataclysme économique", juge le préfet. Néanmoins, près de 18000 entreprises (soit 132000 salariés) ont bénéficié de l'activité partielle. Le fonds de solidarité a injecté 47 millions d’euros dans plus de 20.000 entreprises qui ont pu d’ailleurs bénéficier du report des charges sociales.



"Les chiffres du chômage ne sont pas bons, ils sont même préoccupants. Au mois d’avril, il y a eu +7800 personnes inscrites au chômage en catégorie A. C’est, tristement, la plus forte hausse depuis 1996. Mais derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes pour qui nous devons nous battre", partage-t-il sa combativité. Le préfet présentera, sur cette thématique de l'emploi, vendredi prochain les contours du plan Petrel 2. Le syndicat patronal Medef plaidait il y a quelques jours pour un



VIDEO - Jacques Billant présente le déconfinement du 2 juin appliqué à La Réunion "Le déconfinement doit nous permettre de reprendre une vie à peu près normale", a souhaité Edouard Philippe jeudi 28 mai en dévoilant les contours de la deuxième phase du déconfinement. Ce vendredi, le préfet de La Réunion décline les mesures gouvernementales à l'échelle locale."Nous ne constatons pas de dégradation sanitaire et l’épidémie demeure maîtrisée à La Réunion. C’est donc avec sérénité que nous pouvons aborder cette phase 2 du confinement", entame-t-il, satisfait, son allocution.Le préfet continue d’en appeler au "bon sens et à la responsabilité individuelle" pour continuer de lutter contre la propagation du virus. "Ces protocoles sanitaires qui se multiplient grâce à l’effort des acteurs économiques (…), en plus des gestes barrière, rappellent que nous avons tous un rôle à jouer dans leur application constante et rigoureuse. Chaque citoyen est un maillon de cette chaîne qui, demain, doit faire rempart contre la maladie. Avec la reprise de la quasi totalité des activités, le virus aura davantage l’occasion de circuler. Nous devons donc mettre sur sa route encore davantage d’obstacles. C’est un équilibre fragile qu’il nous faut maintenir. Alors quelles seront ces libertés que nous retrouverons à partir du 2 juin ?""Le principe de quatorzaine à l’arrivée a créé un sas de sécurité entre l’Hexagone et La Réunion. Il permet de juguler le flux de passagers à destination de La Réunion. Cette stabilité est un gage de sécurité dans cette manoeuvre de déconfinement", affirme-t-il. Le préfet confirme que la condition de déplacement aérien pour motif impérieux sera maintenue jusqu’au 22 juin, au moins. A ce sujet, la ministre des Outre-mer présentera dans les tout prochains jours la phase 3 du déconfinement sur ce sujet très précis des déplacements entre le continent et les DOM.Rappelons que depuis le 18 mai, les voyageurs arrivant à La Réunion peuvent émettre le choix entre deux dispositifs pour effectuer leur quatorzaine. Soit ils décident d'être dirigés vers un centre dédié pris en charge par l’État, soit ils décident d'effectuer leur quatorzaine à domicile, avec un suivi téléphonique de l'évolution de leur état de santé. De plus, comme les personnes symptomatiques qui bénéficient d’un dépistage à l’aéroport, les personnes faisant leur quatorzaine à domicile seront également dépistées avant de quitter l’aéroport.Ce dispositif très lourd pourrait migrer progressivement vers un dispositif plus souple actuellement en phase d'expérimentation.Cette phase 2 du déconfinement est aussi le temps d’expérimenter des nouveaux schémas en anticipation de l’échéance du 22 juin. La mise en place d’un corridor sanitaire et d’un dispositif de quatorzaine adapté sont à l’étude. Un groupe de travail piloté par la Direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) Océan Indien a pu conduire un premier vol expérimental qui est arrivé à La Réunion hier jeudi 28 mai . Cela a permis de tester la capacité des passagers à réaliser un test de dépistage virologique (nasaux-pharyngés) avant de prendre l’avion.Parallèlement, le ministère des Outre-Mer a organisé pour un groupe de 40 étudiants réunionnais une quatorzaine en métropole avec un dépistage systématique avant embarquement et un parcours passager spécifique pour les séparer des autres voyageurs. Les services de l’Etat œuvrent de concertation avec les compagnies aériennes pour évaluer la faisabilité et l’efficacité de nouveaux systèmes de protection."Compte tenu de l'évolution sanitaire, les restaurants, bars et cafés pourront rouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin, mais ils ouvriront avec des restrictions temporaires dans ceux qui se trouvent dans les zones orange", avait annoncé le chef du gouvernement ce jeudi. Une restriction qui ne concerne pas La Réunion en zone verteLe préfet confirme évidemment cette mesure sur le plan local. "Les bars et les restaurants pourront ouvrir dans un cadre bien strict, avec la condition que la clientèle demeure assise, avec pas plus de dix clients par table, et la mise en place d’une distance d’au moins un mètre entre chaque table.""Nous travaillons déjà, avec les maires, sur l’extension des terrasses", ajoute le préfet.Les campings vacances, les salles de spectacles, de concerts, pourront reprendre leur activité dans le cadre du protocole mis en place par le ministère de la Culture.La plage redevient libre de toute interdiction. Les pique-niques sont de nouveau autorisés mais en maintenant toujours la distanciation physique, dans la limite de dix personnes et en respectant la distanciation entre les groupes. Plus généralement, "les lieux où nous croisons les gens doivent être des lieux où nous devons porter des masques. Il s’agit de garder cette bonne habitude", approuve-t-il.Enfin les piscines, les gymnases et les salles de sport pourront rouvrir tandis que les ports collectifs et de contact resteront interdits malgré la phase 2 du déconfinement le 2 juin.Reléguée au second plan ces dernières semaines, la question de la limitation des événements réunissant plus de 5000 personnes en plein air va de plus en plus se poser dans les prochains mois avec des événement tels que le Grand raid ou le Sakifo. Le préfet affirme qu’à ce stade, aucune interdiction n’est envisagée tant qu’un groupe de travail n’est pas mis en place avec les organisateurs de ces événements. Le préfet a d’ailleurs rappelé à quel point "le Grand raid était important pour l’attractivité de notre territoire."Il réunira le conseil territorial de la culture afin de faire le bilan de l’effort de l’Etat concernant leur secteur d’activité.L’Etat a déjà distribué 318.000 masques en tissus pour adultes et 118 000 pour enfants. Les bénéficiaires sont les personnes âgées et présentant un handicap. Pour compléter ce premier plan de distribution, une nouvelle opération se fera à compter de la semaine prochaine avec l’appui des CCAS des mairies. "C’est ainsi que nous obtiendrons le maillage le plus fin", affirme Jacques Billant."Les mesures gouvernementales ont permis d’éviter un cataclysme économique", juge le préfet. Néanmoins, près de 18000 entreprises (soit 132000 salariés) ont bénéficié de l'activité partielle. Le fonds de solidarité a injecté 47 millions d’euros dans plus de 20.000 entreprises qui ont pu d’ailleurs bénéficier du report des charges sociales."Les chiffres du chômage ne sont pas bons, ils sont même préoccupants. Au mois d’avril, il y a eu +7800 personnes inscrites au chômage en catégorie A. C’est, tristement, la plus forte hausse depuis 1996. Mais derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes pour qui nous devons nous battre", partage-t-il sa combativité. Le préfet présentera, sur cette thématique de l'emploi, vendredi prochain les contours du plan Petrel 2. Le syndicat patronal Medef plaidait il y a quelques jours pour un renforcement des emplois aidés fléchés sur le secteur marchand