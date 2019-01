Jacline Mouraud, à l'origine des Gilets jaunes, va créer un parti politique

Jacline Mouraud est une des figures les plus connues du mouvement des Gilets jaunes. Le Figaro révèle qu'elle est en train de créer un parti politique baptisé Les Emergents



Cette formation, dont les statuts sont en train d'être rédigés, a pour vocation de "rassembler les personnes contre la violence et pour le respect de nos institutions" et devrait prévoir "une grande réforme de la fiscalité" et "remettre le social sur la table".



Pour le moment, Jacline Mouraud ne sait pas si elle prendra la tête de ce nouveau parti, s'en remettant au vote des militants.