Economie Jacky Balmine : "La déclaration de la ministre du Travail est inadmissible" Via un communiqué, Jacky Balmine, secrétaire général de la CGTR BTP réagit aux propos tenus par la ministre du travail :

"La déclaration de la ministre du Travail , accusant le BTP d’être défaitiste et d’abuser du dispositif « chômage partiel », est particulièrement inadmissible compte tenu de la la situation actuelle.



L’Etat est en plein délire, sauver l’économie au détriment des vies ? on est loin du quoi qu’il en coûte de Macron.



Au fond, ils veulent bien accepter de perdre quelques salariés : c’est le pourcentage de perte acceptable en temps de guerre !



Je rappelle quand même que c’est l’Etat qui a demandé le confinement et aussi que le BTP n’est pas indispensable comme le commerce , la police , le port et j’en passe !



Nous soutenons tous les travailleurs qui sont à leur poste !



Tenir de tel propos alors que l’OPPBTP a préconisé l’arrêt des chantiers du BTP faute de moyens de prévention !



Oui ce n’est pas le moment de polémiquer mais ne rien dire sur le discours de la ministre du Travail c'est fauter et ne pas aider à la clarification.



Dans ce moment difficile que traverse le pays, un représentant de l’Etat ne peut tenir de tel propos !



Et si fallait le dire, peut-on dans le BTP rester à un mètre de son camarade de travail ? Si c’était possible, je pense qu’on aurait tous été au travail.



Nous ne sommes pas responsable de cette crise. Et nous sommes inquiets quant à la nécessité de maintenir notre salaire à 100% , quant à nos dettes quant à l’aide que devraient avoir les salariés…



Aujourd’hui l’heure est pour moi à la solidarité, ma première pensée va à ceux qui travaillent.



Le Travailleur du BTP n’est pas demandeur de cette situation , il en est la victime comme tant d’autres malheureusement.



Aussi, tenir ce genre de discours surtout de la part d’un ministre du gouvernement dans une telle situation est tout simplement irresponsable.



Quoi qu’il en soit Madame la ministre nous saurons demain, si il le faut, mobiliser à la hauteur de votre mépris..."



Le secrétaire général de la CGTR BTP

Le secrétaire général de la CGTR BTP

Jacky Balmine







