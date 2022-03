A la Une .. Jackpot record de 15 millions d'euros remporté dans l'Allier

​U joueur a trouvé l’ensemble des numéros gagnants du Loto ce samedi et a remporté la totalité du jackpot de 15 millions d’euros, rapporte Tirage-gagnant.com. Par N.P - Publié le Lundi 21 Mars 2022 à 09:41





Une grille a découvert l’ensemble des numéros gagnants et a remporté la totalité du jackpot de 15 millions d’euros. En plus de ce multimillionnaire, 5 joueurs ont remporté 48 089€ en trouvant 5 bons numéros et 6 autres joueurs se sont partagé le jackpot de l’option 2nd tirage, ils ont chacun remporté près de 31 000€.



Pour remporter le gros lot de ce samedi 19 mars 2022, il fallait avoir joué les numéros suivants : 33 38 41 44 49 ainsi que le numéro Chance 7. Les numéros gagnants de l’option 2nd tirage ont été les suivants : 2 8 19 21 30.



Ce gain est un record en 2022 au Loto, mais il est également un record historique pour le département de l’Allier qui n’avait jamais connu autant de chance depuis la création de la loterie nationale en 1976. Ce jackpot de 15 millions d’euros surpasse largement le gain record de 5 millions d’euros remporté il y a 10 ans, en 2012, à Montluçon.



Le dernier gain important remporté dans l’Allier au Loto date de 2018. Cette année-là, deux joueurs ont vu leur vie changer. En août 2018, un joueur My Million de Lapalisse a remporté 1 million d‘euros tandis qu’en novembre, un joueur de Montluçon a empoché 4 millions d‘euros au Loto.



Depuis le 1er janvier 2022, c’est la 8e fois qu’un joueur Loto devient millionnaire et, mais il s’agit seulement du 5e jackpot remporté (2 jackpots ont été partagés entre 2 et 3 gagnants les 12 et 14 février).



Pour l’heure, aucune information précise concernant la ville où la grille gagnante a été cochée ou sur le profil du gagnant n’a été dévoilée. Il est probable que le gagnant s’ignore toujours à cette heure-ci. Les informations complémentaires seront dévoilées qu’à l’issue du paiement du gain au gagnant par la Française des jeux.

--

Rendez-vous sur

Ce samedi 19 mars 2022, un jackpot de 15 millions d’euros était mis en jeu au Loto. Ce jackpot faisait suite à treize soirées consécutives sans le moindre grand gagnant de rang n°1. Lors de ce tirage, plusieurs millions de grilles ont été jouées en France et plus de 1 million ont été gagnantes.Une grille a découvert l’ensemble des numéros gagnants et a remporté la totalité du jackpot de 15 millions d’euros. En plus de ce multimillionnaire, 5 joueurs ont remporté 48 089€ en trouvant 5 bons numéros et 6 autres joueurs se sont partagé le jackpot de l’option 2nd tirage, ils ont chacun remporté près de 31 000€.Pour remporter le gros lot de ce samedi 19 mars 2022, il fallait avoir joué les numéros suivants : 33 38 41 44 49 ainsi que le numéro Chance 7. Les numéros gagnants de l’option 2nd tirage ont été les suivants : 2 8 19 21 30.Ce gain est un record en 2022 au Loto, mais il est également un record historique pour le département de l’Allier qui n’avait jamais connu autant de chance depuis la création de la loterie nationale en 1976. Ce jackpot de 15 millions d’euros surpasse largement le gain record de 5 millions d’euros remporté il y a 10 ans, en 2012, à Montluçon.Le dernier gain important remporté dans l’Allier au Loto date de 2018. Cette année-là, deux joueurs ont vu leur vie changer. En août 2018, un joueur My Million de Lapalisse a remporté 1 million d‘euros tandis qu’en novembre, un joueur de Montluçon a empoché 4 millions d‘euros au Loto.Depuis le 1er janvier 2022, c’est la 8e fois qu’un joueur Loto devient millionnaire et, mais il s’agit seulement du 5e jackpot remporté (2 jackpots ont été partagés entre 2 et 3 gagnants les 12 et 14 février).Pour l’heure, aucune information précise concernant la ville où la grille gagnante a été cochée ou sur le profil du gagnant n’a été dévoilée. Il est probable que le gagnant s’ignore toujours à cette heure-ci. Les informations complémentaires seront dévoilées qu’à l’issue du paiement du gain au gagnant par la Française des jeux.--Rendez-vous sur Tirage-Gagnant.com pour découvrir informations, actualités, conseils, guides pratiques, statistiques et autres résultats des jeux d’argent et de jeux de hasard en France