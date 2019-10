A la Une . Jace : "La kouyonis na poin koulèr !" C’est sur les réseaux sociaux que le célèbre artiste graffeur "Jace" a poussé un coup de gueule, ou plutôt un coup de coeur, puisque c’est à travers une déclaration d’amour à notre île et à son vivre ensemble, qu’il a choisi de répondre à l’individu qui a vandalisé ses oeuvres.

Des gribouillages de couleur noire, et le mot "Kréol" recopiés plusieurs fois sur au moins trois de ses célèbres "gouzou", c’est la triste découverte qu’a pu faire l’artiste Jace.



Sur sa page Facebook, le graffeur a partagé les photos de ses oeuvres "vandalisées", accompagnées du message suivant :



La kouyonise na poin koulèr !

Mi aim’ tro mon ti lile pour calcul kreol lé en grène kom ou lé la.

Ou ropresante poin persone ter la ! Si ! Ou ropresante la haine ek la salousie, ou lé parey ban’ macro de lopenis’ en Franse ! Mi compren aster porkwe vi aim’ pa mwin alor 😁 !

Partou mi sa va, mi lé fier dir la Reinion un lile en partaz ek toute koulèr toute relision, pou sa mêm mi aime a li , Nout tout’ in nasion ❤️!

Hesite pa di sat’ zot i pense, va permet’ a mwin fé lo ménaze 😊.



La bêtise n’a pas de couleur !

J’aime trop mon île et ses habitants pour penser que le créole soit aussi crétin que toi. Tu ne représentes personne d’ici ! Si ! Tu représentes la haine et la jalousie, tu n’es pas mieux que les haineux du FN !

Partout où je vais je suis fier de défendre et de promouvoir notre vivre ensemble où se mêlent toutes les ethnies et toutes les religions, c’est pour ça que j’aime la Réunion, nous sommes une nation ❤️ !

N’hesitez pas à réagir, ça me permettra de faire le ménage sur cette page ....





De nombreux fans ont commenté la publication pour faire part de leur soutien à l’artiste :



"Je suis désolée de voir ses images j'adore ton travail qui met tellement en valeur notre ile ne baisse pas les bras il y a des idiots partout"

" In ti gratel rempli ek la jalousi parceque li gagne pa fé pareil….."



Il y a quelques jours, l'artiste dénonçait le vol de l’une de ses oeuvres. Les portes d'une armoire électrique où l’on pouvait voir deux gouzous poser ensemble à la sauce Instagram ont été arrachées.



